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РИА Новости

США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов

00:25
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© РИА Новости / Алексей БерезинГолосование в США
Голосование в США
© РИА Новости / Алексей Березин
Голосование в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов в стране, заявил директор нацразведки Дэн Коутс.
"Вызов в области безопасности выборов по-прежнему сохраняется, и это является главным приоритетом для международного сообщества", - следует из распространенного заявления Коутса. В этой связи глава нацразведки объявил о создании новой должности в ведомстве по вопросам "угрозы выборам" (Election Threat Executive).
На эту должность Коутс выдвинул сотрудника нацразведки Шелби Пирсона.
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