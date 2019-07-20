ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов в стране, заявил директор нацразведки Дэн Коутс.
"Вызов в области безопасности выборов по-прежнему сохраняется, и это является главным приоритетом для международного сообщества", - следует из распространенного заявления Коутса. В этой связи глава нацразведки объявил о создании новой должности в ведомстве по вопросам "угрозы выборам" (Election Threat Executive).
На эту должность Коутс выдвинул сотрудника нацразведки Шелби Пирсона.