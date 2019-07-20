Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля

"Двадцатого июля 2019 года Биньямин Нетаньяху устанавливает рекорд среди всех израильских премьер-министров по числу дней в должности, опережая Давида Бен-Гуриона, который проработал 4875 дней - около 13 с половиной лет", - говорится в публикации.

Нетаньяху непрерывно руководит правительством Израиля с 31 марта 2009 года. Его первое премьерство пришлось на 1996-1999 годы.

Среди лидеров, которые правили в "сложившихся демократиях" после Второй мировой войны, у Нетаняху 16-й результат из 25, подсчитал Израильский институт демократии. Первую строчку составленного им рейтинга занимает Таге Эрландер. Он возглавлял правительство Швеции 8404 дня или более 23 лет – с 1946 по 1969 годы.