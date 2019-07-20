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РИА Новости

"Союз МС-13" стартует с Байконура к МКС

00:07
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" на стартовой площадке космодрома "Байконур"
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 на стартовой площадке космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" на стартовой площадке космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом стартует с Байконура к Международной космической станции (МКС) на ракете "Союз-ФГ", сообщали ранее в "Роскосмосе".
Старт намечен на 19.28 мск. Через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию, стыковка с которой запланирована на 01.51 мск. Примечательно, что ровно 50 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
Все трое на борту российского корабля – полковники. Причем позднее всех повысили Пармитано, он получил звание буквально за несколько дней до того, как экипаж прибыл на Байконур 4 июля. На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта (первый их полет 11 октября 2018 года завершился через 20 минут после старта из-за аварии ракеты). Вместе с ними на станции еще одна астронавт НАСА Кристина Кук.
Члены дублирующего экипажа МКС-59/60: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано на предполетной пресс-конференции с участием основного и дублирующего экипажей МКС. 13 марта 2019
Вчера, 17:35
Космонавт Скворцов заявил, что ему будет интересно поработать с "Федором"

Уникальная работа

Ранее сообщалось, что среди экспериментов, которые экипажу предстоит впервые провести в космосе, будет отработка управления роботом-аватаром "Федором". Самого робота должен доставить корабль "Союз МС-14" 22 августа. Это будет первый старт пилотируемого корабля на новой модификации ракеты "Союз-2.1а", поэтому Федор станет единственным членом экипажа.
Как отмечал Скворцов, которому предстоит управлять роботом, число задач в ходе эксперимента пришлось сократить из-за ограничений по времени. Космонавт также отказался приводить детали эксперимента, чтобы "сохранить интригу". При этом за день до старта он поделился, что программа работы с роботом подготовлена.
Кроме того, в конце мая Скворцов сообщил, что выйдет с другим российским космонавтом Олегом Скрипочкой в открытый космос. Выход запланирован на 20 ноября 2019 года. Ранее сообщалось, что в 2019 году российские космонавты поработают за бортом станции всего один раз (выход прошел в ночь на 30 мая). В ходе работы космонавты должны будут заменить панель терморегулирования функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря".
Итальянский астронавт Лука Пармитано перед пуском ракеты Союз
Вчера, 17:19
Отправляющийся на МКС Пармитано пошутил о своей лысине
Командир корабля Скворцов уже в третий раз отправится на МКС. Причем после второго его полета в 2014 году прошло уже довольно много времени, в том числе из-за того, что космонавт восстанавливался после спортивной травмы. Лука Пармитано летит на МКС второй раз, он уже был на станции в 2013 году. Для Эндрю Моргана это будет первый космический полет.
Эмблема экипажа, нашивки с которой красуются на плечах космонавтов, будет отсылкой к эмблеме экипажа "Аполлона-11". Как рассказывал Пармитано, на ней, как и у экипажа лунной миссии, не будет имен и фамилий космонавтов. Три звезды, расположенные в форме буквы L, символизируют римскую цифру 50.
Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).
Международная космическая станция
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