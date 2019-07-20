Посольство РФ в Иране проинформировано о задержании танкера с россиянами

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране проинформировано судовладельцем, что на танкере, задержанном в Ормузском проливе, находились россияне, продолжит выяснять детали, заявили РИА новости в дипмиссии в ночь на субботу.

"В разговоре с нами представитель судовладельца подтвердил информацию о трех российских моряках на борту", - сказал пресс-атташе Андрей Ганенко.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что КСИР задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, также был задержан танкер под флагом Либерии. Представитель компании-владельца танкера Stena Impero сообщил, что на борту корабля 23 моряка, среди них три гражданина РФ.