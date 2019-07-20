Свинка Пеппа выпустила свой первый альбом

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости . У одного из самых популярных мультипликационных персонажей Свинки Пеппы вышел дебютный альбом My First Album.

"Мой первый альбом можно будет послушать уже в эту пятницу! Ваши дети готовы?", - написали в Твиттере мультсериала.