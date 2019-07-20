Свинка Пеппа выпустила свой первый альбом

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. У одного из самых популярных мультипликационных персонажей Свинки Пеппы вышел дебютный альбом My First Album.
Peppa Pig My First Album is available to stream this Friday! 🎤Are your little ones excited? You can already listen to Bing Bong Zoo NOW! https://t.co/fXNXN3DPkV pic.twitter.com/oBVLRaEonp— Peppa Pig Official (@peppapig) 15 июля 2019 г.
"Мой первый альбом можно будет послушать уже в эту пятницу! Ваши дети готовы?", - написали в Твиттере мультсериала.
В трек-лист вошло 16 песен, включая "Bing Bong Zoo", "Super Potato’s Theme" и "Jumping In Muddy Puddles".
Австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия, которая в прошлую субботу выпустила новый альбом "In My Defense", обеспокоена тем, что сборник детских песен станет ее главным конкурентом.
"Теперь все кончено", - написала Азалия в социальной сети.
Понятно, почему она видит в Свинке Пеппе угрозу. Анимационный персонаж – мировой бренд, который оценивается в 1,4 милиарда фунтов стерлингов, сообщает The Guardian. В то время как капитал звезды хип-хопа составляет всего 4,8 миллиона фунтов стерлингов.
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