Тяжелобольную пенсионерку отправили за решетку за оскорбление главы поселка

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. Басманный суд Москвы 15 июля арестовал 66-летнюю Тамару Васильеву за то, что она четыре года назад оскорбила главу поселка в Краснодарском крае. Женщина нецензурно высказалась в адрес чиновника, обвинив его в некомпетентности. Местный суд наказал ее штрафом. Пенсионерка, страдающая заболеванием щитовидной железы, не смогла выплатить долг. За это ее объявили в розыск, а после и вовсе отправили в СИЗО. Как злостную нарушительницу. Прямо в зале суда Васильева упала в обморок, но конвой это не остановило.

Трехэтажный мат

Историю одинокой пенсионерки из Москвы Тамары Васильевой предал огласке адвокат Дмитрий Джулай. Восемнадцатого июля он написал в соцсетях, что к его коллеге в коридоре Басманного суда подошла пожилая женщина и со слезами на глазах попросила телефон, чтобы позвонить сестре. Адвокат поинтересовался, что случилось, и просто не поверил своим ушам.

"В 2015 году Тамара Александровна отдыхала у сестры в Краснодарском крае, в поселке Кубанский. Перед ее домом после дождей всегда образовывалась огромная лужа. Однако сельская администрация этот "водоем" упорно не замечала, — рассказал корреспонденту РИА Новости Дмитрий Джулай, который взялся представлять интересы Тамары Васильевой в суде. — Также в плачевном состоянии находились тротуар и дорога, но чиновники, по словам пенсионерки, и не думали приводить их в порядок. В итоге Тамара Александровна решила помочь сестре, которая болеет, с трудом передвигается и уж тем более не в состоянии прыгать через лужи".

Она направилась к главе станицы Андрею Борисовскому. Что именно ему сказала, доподлинно не известно. Если верить приговору суда, в адрес чиновника посыпались проклятья, трехэтажный мат и обвинения в некомпетентности. Но Тамара Александровна заявила адвокату, что тот сам спровоцировал скандал, начав общение с оскорблений. По ее версии, она даже толком не успела обратить внимание на лужу, как чиновник уже язвил, мол, "вы вообще не местная, езжайте в вашу Москву, где все красиво, там и спорьте".

В конце лета Васильева уехала домой, позабыв о перепалке, однако глава поселения затаил обиду. Борисовский написал заявление в полицию по 319-й статье УК РФ "Оскорбление представителя власти". Только спустя два года после инцидента один из районных судов Краснодарского края рассмотрел это дело и оштрафовал Тамару Александровну на семь тысяч рублей.

"Почему так долго? Да потому, что сотрудники УФСИН по Краснодарскому краю искали бабушку два года — так они в материалах дела отчитались. И неудивительно, что не нашли, ведь она прописана и постоянно живет в Москве", — уточняет Джулай.

По его словам, штраф, который присудили Тамаре Александровне, почти равен ее пенсии. "У нее не нашлось денег погасить задолженность, да и суд не удосужился дать ей реквизиты", — добавляет адвокат. В итоге в марте 2018 года мировой судья Краснодарского края вынес определение об изменении наказания: вместо штрафа — ограничение свободы. Почему это решение было принято на Кубани, можно лишь догадываться. Согласно законодательству, судебное производство должно производиться по месту фактического проживания.

Впрочем, относительно изменения наказания Васильева пребывала в неведении — ей не приходило ни уведомлений, ни повесток. Как не знала она и о том, что в январе 2019-го ее, словно опасного преступника, объявили в розыск.

Сняли с поезда и под конвой

Летом этого года женщина вновь поехала к сестре в Кубанский, но так и не добралась до нее: полицейские сняли Тамару Александровну с поезда и увезли в отделение. Перепуганная пенсионерка провела в "обезьяннике" около суток. Затем ее отвезли в Басманный суд, по решению которого задержанная отправилась в СИЗО на месяц. За дверью зала судебных заседаний ее уже ждал конвой.

"Ей снова хотят заменить наказание — на сей раз с ограничения на реальное лишение свободы. Именно этого вердикта Тамара Александровна будет ждать за решеткой", — говорит адвокат, не скрывая возмущения.

Пока Дмитрий Джулай разыскивал пенсионерку, обзванивая все изоляторы города, он обратил внимание на несколько грубых ошибок в материалах дела. "Во-первых, прежде чем сменить ограничение свободы на лишение, необходимо признать человека злостным уклонистом, и у ФСИН должны иметься подтверждения. Например, приставы приходили к ней не менее двух раз, а она не открывала дверь или выгоняла их. Но в деле нет ни одного рапорта, — уточняет собеседник агентства. — И это логично, учитывая, что Васильева живет в Москве, а определение было вынесено в Краснодаре! Как кубанский судья принимал решение? И какие основания для ареста были у судьи Басманного суда?"

Во-вторых, адвокат указывает на то, что статья, по которой осудили Тамару Александровну, в принципе не предусматривает лишения свободы. "Более того, судья по непонятной причине ограничила срок обжалования постановления до трех суток, хотя по Уголовно-процессуальному кодексу это десять суток. Зачем судья украла у пенсионерки семь дней на обжалование, я не знаю", — разводит руками Джулай. Общаться с ним судья отказалась.

Опухоль на всю шею

Сейчас Тамара Александровна находится в СИЗО № 6. Она давно на пенсии, никогда не была замужем, детей нет. Кроме сестры, у нее никого. Однако Васильева запретила адвокату связываться с ней: единственная родственница страдает неизлечимым заболеванием и уже не встает с постели. Такая весть о близком человеке ее просто убьет.

"Сама Тамара Александровна тоже чувствует себя плохо, говорит, что не может спать, есть, у нее скачет давление. Плюс ко всему она сообщила адвокату, что у нее диагностированы миома матки и мастопатия. А огромную опухоль щитовидной железы видно даже невооруженным глазом", — отмечает Джулай.

"Она подавлена, я еле-еле уговорил ее взять продукты. Когда ей огласили решение, она упала в обморок прямо в зале суда, но почему-то конвой не обратил на это внимания. Никаких документов у Васильевой на руках сейчас нет. Получается, если бы не огласка, она даже не смогла бы обжаловать решение суда", — добавляет адвокат и сообщает, что уже подал апелляцию.

Публикация Джулая в соцсетях собрала настоящий консилиум адвокатов, которые обсуждают в комментариях, как вызволить бабушку из заточения. Здесь же высказываются и медики. По их мнению, с такими диагнозами, если они подтверждены, находиться за решеткой смертельно опасно.

РИА Новости обратилось за комментарием в пресс-службу УФСИН по Москве, чтобы узнать, на каком основании пенсионерку отправили под стражу. В ведомстве корреспонденту отказались давать комментарий, предложив связаться с судом, который ее арестовывал.

В пресс-службе Басманного суда на звонки корреспондента не ответили. Судья Валентина Левашова, принимавшая решение об аресте Васильевой, тоже не взяла трубку.

Многодетный отец станицы

Поговорить с главой станицы Кубанская Андреем Борисовским РИА Новости не удалось, он в отпуске. Юрист администрации объяснил, что руководитель даст комментарий только после 1 августа.