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РИА Новости

Американский миллиардер предсказал девальвацию доллара

08:00
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© AFP 2019 / Johannes Eisele Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже. 16 июля 2019
Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже. 16 июля 2019
© AFP 2019 / Johannes Eisele
Иван Данилов
Иван Данилов
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Американские миллиардеры — обычно большие оптимисты в вопросах, связанных с американской экономикой и американской валютой. Может быть, виной тому эдакая профессиональная деформация, связанная с наличием миллиардов долларов на личных счетах. Может быть, это такая неформальная "социально-общественная нагрузка" в том смысле, что негоже миллиардеру создавать панику среди населения и инвесторов в американские активы. Однако правила существуют для того, чтобы их нарушать, и Рэй Далио — известный финансист, миллиардер и основатель крупного инвестиционного фонда Bridgewater Associates (активы под управлением фонда составляют более 124 миллиардов долларов) — опубликовал программную статью, в которой сделал несколько неприятных предсказаний о будущем американской экономики, доллара и мировых финансовых рынков. Статья вызвала очень эмоциональную реакцию деловых СМИ, начиная от американского агентства Bloomberg и заканчивая австралийским Sydney Morning Herald. Если свести позицию миллиардера к нескольким тезисам, то прогноз мистера Далио можно выразить так: доллар будет подвергнут серьезной девальвации, западная система социальных гарантий (включая пенсии и медицинское обслуживание) будет нашпигована обесцененными деньгами, социальные конфликты резко усилятся, и на фоне всех этих кризисных явлений золото будет прекрасной инвестицией.
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Читая статью Рэя Далио об "изменяющихся парадигмах" финансовых рынков, сложно отделаться от ощущения, что это пишет не влиятельный американский миллиардер, а российский или китайский финансовый колумнист, ибо Далио довольно бесцеремонным образом указывает на те самые уязвимые точки американской финансовой системы и монетарной политики Федрезерва, о которых уже много лет пишут оппоненты США, да и сторонники более вменяемой экономической политики в самих Штатах.
В качестве причины перехода США в режим фактической девальвации собственной валюты основатель Bridegewater Associates указывает на то что все методы стимулирования американской (и в целом западной) экономики уже исчерпали себя или близки к этому состоянию, а долгов при этом набрано столько, что без девальвации от них невозможно избавиться: "Поскольку эти формы смягчения (денежно-кредитной политики. Прим. авт.) (то есть снижение процентных ставок и QE [QE покупка центральными банками государственных и ипотечных облигаций]) перестают работать хорошо и остается проблема слишком большого количества долговых и недолговых обязательств (например, пенсионных и медицинских обязательств), другие формы смягчения (наиболее очевидно обесценивание валюты и монетизация финансового дефицита [правительств]) будут становиться все более вероятными".
Наверное, стоит перевести на разговорный русский технический термин, который использует Рэй Далио: "монетизация дефицита" — это, по сути, венесуэльский или зимбабвийский вариант решения финансовых проблем правительства, который предполагает, что правительство, чтобы выплатить пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам, не зарабатывает деньги (например, через сбор налогов или дивидендов от государственных корпораций), а просто их печатает. Причем в очень больших количествах, что неизбежно приводит к девальвации печатаемой валюты, ибо деньги теряют свою покупательную силу.
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Америка готовит доллар к девальвации
Будущее, в котором центральные банки западного мира (и прежде всего США) переходят к радикальным мерам поддержки экономики (а на самом деле — к попыткам сдержать системный кризис), таким как отрицательные процентные ставки, выглядит совсем непривлекательно. Пострадает социальная сфера (ибо пенсии и пособия будут выплачиваться девальвированными деньгами), а инфляция будет просто "сжигать" сбережения тех, у кого они есть. Прогноз американского миллиардера вряд ли понравится следующему американскому президенту — независимо от того, будет ли это Трамп (который надеется переизбраться в 2020-м) или кто-то из кандидатов Демократической партии. Рэй Далио предсказывает американское будущее на следующие несколько лет: "Думаю, весьма вероятно, что когда-нибудь в следующие несколько лет 1) центральные банки исчерпают возможности стимулирования рынков в условиях слабой экономики и 2) будет огромное количество долгов и прочих обязательств (например, пенсии и здравоохранение), которые надо будет выплачивать и которые не будут финансироваться за счет (государственных. Прим. авт.) активов. Иными словами, я думаю, что парадигма, в которой мы находимся, скорее всего, закончится, когда а) реальная процентная ставка будет снижена настолько низко, что инвесторы, удерживающие долговые обязательства, не захотят их удерживать и начнут переходить к чему-то, что считают лучшим, и б) одновременно большая потребность в деньгах для финансирования [государственных] обязательств будет способствовать [так называемому] "большому сжатию". В этот момент не будет достаточно денег для удовлетворения потребностей, поэтому должна произойти некоторая комбинация больших монетизируемых дефицитов, обесценивание валюты и значительное увеличение налогов. Эти обстоятельства, вероятно, увеличат конфликты между обеспеченными капиталистами и неимущими социалистами. Скорее всего, в течение этого времени держатели долга получат очень низкую или отрицательную номинальную и реальную прибыль в девальвируемых валютах, что фактически будет налогом на богатство".
Проблема в следующем: в прогнозе Рэя Далио делается акцент на том, что девальвация доллара будет "налогом на богатство", но это только часть последствий того сценария, который он описывает, причем далеко не самая важная. Дело в том, что резкая девальвация валюты (которая с точки зрения потребителя выглядит как резкий рост цен по сравнению с его доходами) всегда является прежде всего "налогом на бедных". То есть на тех, у кого нет реальных активов, на тех, у кого нет пассивного дохода, нет акций, а есть только зарплата и надежда на пенсию.
Есть большая вероятность того, что на алтарь интересов американских и европейских правительств, да и интересов западного банковского сектора в целом, положат именно западную "социалку", ибо социальные обязательства, набранные западными правительствами в эпоху экономической стабильности, будут выполнены через монетизацию. То есть через выплату обесцененных денег. Получается, что формально все будет честно, но по сути государства просто сбросят с себя оковы социальных обязательств перед гражданами.
В качестве главного способа сохранения сбережений и лучшего инструмента для инвестиций в этот черный экономический период основатель Bridgewater Associates предлагает самый древний инструмент накопления капитала — то есть золото. Выгоды золота очевидны: его невозможно напечатать, его нельзя девальвировать правительственным указом, над ним не властны негативные процентные ставки по банковским депозитам (которые уже есть в некоторых европейских странах и, скорее всего, будут во всем западном мире в будущем), а на фоне отрицательных доходностей государственных облигаций и других долговых инструментов (о чем пишет Далио в своем прогнозе) золото смотрится не только как хороший инструмент сбережения, но и как высокодоходная инвестиция.
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Совет американского миллиардера одинаково применим как для рядовых инвесторов, так и для крупных инвестиционных фондов. И тем более он применим для государственных валютных резервов. Страшно себе представить, что будет с валютными резервами тех стран, которые ориентируются исключительно на доллар, если прогноз Далио о будущем США реализуется. На этом фоне очень предусмотрительными и своевременными выглядят действия российского Центрального банка, который ударными темпами наращивает количество золота в российских золотовалютных резервах. Каждый месяц на лентах информагентств появляются сообщения о покупках золота Центробанком, и уже даже западные СМИ (которые зачастую демонстрировали определенный скепсис в отношении наращивания Россией золотых резервов в ущерб доллару США) признают, что по большому счету эта стратегия себя уже оправдала. В том смысле, что цена золота (а значит, и ценность российских резервов) — растет. Американское агентство Bloomberg недавно опубликовало материал под заголовком "Золотая ставка Путина выиграла", в котором указывается, что "на протяжении многих лет Россия была самым большим в мире сторонником государственных инвестиций в золото: даже в то время, когда цены на золото находились в депрессивном состоянии, она упорно продолжала наращивать свои резервы. Теперь, когда золото находится на самом высоком уровне с 2013 года, эта тактика окупается".
Если прогноз американского миллиардера, который звучит откровенно пугающе, сбудется хотя бы частично, то массированные закупки золота Россией войдут в мировую финансовую историю как самая удачная инвестиция века. Причем у такой инвестиции будут далекоидущие геополитические последствия.
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