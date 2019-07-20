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РИА Новости
Культура

Шэрон Стоун: после инсульта я чувствовала себя принцессой Дианой

02:27
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© AFP 2019 / Valery HacheАмериканская актриса Шэрон Стоун перед показом фильма "За канделабра" на 66-м Каннском кинофестивале во Франции. 21 мая 2013 года
Американская актриса Шэрон Стоун перед показом фильма За канделабра на 66-м Каннском кинофестивале во Франции. 21 мая 2013 года
© AFP 2019 / Valery Hache
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун сравнила себя с принцессой Дианой, так как чувствовала себя "забытой" после инсульта, который перенесла в 2001 году, сообщает Variety.
"Я потеряла все, что имела: бизнес, карьеру. Я была самой горячей кинозвездой, пока у меня не случился инсульт. Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли", - сказала актриса.
Шерон Стоун также рассказала, что к ней относились "жестоко и недоброжелательно". Ей потребовалось около семи лет, чтобы полностью восстановится.
Сейчас актриса хочет, чтобы люди помнили ее историю и следили за здоровьем.
"Если у вас невыносимая головная боль, нужно идти к врачу. Я поехала в больницу только на третий или четвертый день. К этому времени большинство людей умирает. У меня был 1% на то, что я выживу. Даже после операции врачи в течение месяца не могли сказать: буду ли я жить", - рассказала Шэрон Стоун.
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