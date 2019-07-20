Львы, воришки и шведские ужасы — что нового в кино

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Компьютерные, но очень реалистичные животные спасают Симбу в новом "Короле Льве". Шведские антропологи сталкиваются с древним злом в глухой деревне в "Солнцестоянии". Эмили Ратаковски виртуозно грабит богачей, а в альманахе "Русское краткое" по-новому показывают российские будни. РИА Новости рассказывает, что идет в кино на этой неделе.

Царь зверей возвращается

Знакомая всем история о львенке по имени Симба вновь царит на широком экране. Теперь это не просто мультфильм (как в 1994 году), а настоящее торжество новых технологий: игровое кино с фотореалистичной компьютерной графикой и визуальными эффектами.

Сюжет по большому счету остался без изменений: в королевской семье в африканской саванне родился львенок Симба. Он боготворит отца, короля Муфасу, и мечтает быть как он. Но враги не дремлют — брат Муфасы Шрам затевает коварный план. Симбе придется пройти через множество испытаний, найти друзей, повзрослеть и вернуть себе то, что принадлежит ему по праву.

Чтобы добиться аутентичности, авторы изучали фотографии и документальные материалы по миграции животных в Африке, отправились в природный парк во Флориде, где установили скрытые камеры и сняли повадки животных — их потом и "оживили" в фильме. Кроме того, в зоопарке германского Магдебурга записали звуки, издаваемые львами, которые также слышны в картине.

© Предоставлено WDSSPR Симба, Пумба и Тимон в фильме "Король Лев" 1 из 4 Симба, Пумба и Тимон в фильме "Король Лев" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Зазу и Симба в фильме "Король Лев" 2 из 4 Зазу и Симба в фильме "Король Лев" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Король Лев" 3 из 4 Кадр из фильма "Король Лев" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Король Лев" 4 из 4 Кадр из фильма "Король Лев" © Предоставлено WDSSPR 1 из 4 Симба, Пумба и Тимон в фильме "Король Лев" © Предоставлено WDSSPR 2 из 4 Зазу и Симба в фильме "Король Лев" © Предоставлено WDSSPR 3 из 4 Кадр из фильма "Король Лев" © Предоставлено WDSSPR 4 из 4 Кадр из фильма "Король Лев" © Предоставлено WDSSPR

Режиссер "Короля Льва" — Джон Фавро, снявший две части "Железного человека", а в 2016 году экранизировавший "Книгу джунглей".

"Я хотел продемонстрировать, что мы можем сохранить всю суть оригинала, но при этом сделать его фотореалистичным. <…> Мы имеем дело с архетипами и конфликтами, истоки которых лежат в шекспировском Гамлете или даже еще раньше. Предательство, взросление, смерть и возрождение — циклы жизни — все это лежит в основе всех мировых мифов", — приводят слова Фавро прокатчики.

Музыку писала по-настоящему звездная команда: Элтон Джон, Ханс Циммер, Фарелл Уильямс, Тим Райс и Лебо М. А озвучили героев в оригинале Дональд Гловер, Бейонсе, Чиветель Эджиофор, Сет Роген и другие.

Одна ужасная шведская деревня

© Предоставлено компанией "Вольга" Кадр из фильма "Солнцестояние" 1 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Джек Рейнор и Флоренс Пью в фильме "Солнцестояние" 2 из 4 Джек Рейнор и Флоренс Пью в фильме "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Кадр из фильма "Солнцестояние" 3 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Сцена из фильма "Солнцестояние" 4 из 4 Сцена из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" 1 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" 2 из 4 Джек Рейнор и Флоренс Пью в фильме "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" 3 из 4 Кадр из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга" 4 из 4 Сцена из фильма "Солнцестояние" © Предоставлено компанией "Вольга"

Мрачный ужастик "Солнцестояние" сначала обманчиво спокоен и светел. Группа молодых антропологов отправляется в далекую деревню в день летнего солнцестояния. Они намерены изучить традиции древнего праздника, но их планы нарушают странные мистические события. В итоге на экране разворачивается настоящий кровавый кошмар.

Нагонять на зрителей ужас взялся Ари Астер, режиссер "Реинкарнации". А главные роли блестяще исполнили Флоренс Пью ("Маленькая барабанщица", "Король Лир"), Джек Рейнор ("Макбет") и другие.

Искусство обманывать

© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution" Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана" 1 из 3 Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана" © Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution" © Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution" Тео Джеймс и Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана" 2 из 3 Тео Джеймс и Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана" © Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution" © Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution" Кадр из фильма "Искусство обмана" 3 из 3 Кадр из фильма "Искусство обмана" © Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution" 1 из 3 Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана" © Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution" 2 из 3 Тео Джеймс и Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана" © Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution" 3 из 3 Кадр из фильма "Искусство обмана" © Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"

Классический сюжет. Приключения пары, специализирующейся на краже дорогостоящих предметов искусства. В вора Ивана перевоплотился британец Тео Джеймс ("Аббатство Даунтон", "Дивергент"), а звезда инстаграма Эмили Ратаковски выступила в несвойственной для себя роли модели с высоким IQ и задатками актрисы по имени Элиз. Из них получается отвязный тандем: пока Элиз выполняет функцию приманки, меняя костюмы, парики, имена и свои истории, Иван ловко заменяет оригинальные произведения искусства на поддельные.

Но авантюрная жизнь надоедает Ивану, и он решает выйти из игры. Вот только это оказывается нелегко. Босс поручает ему еще одно дело, которое очень непросто провернуть.

Кратко по-русски

© Предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4" 1 из 5 Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" © Предоставлено компанией "Пионер" Сцена фильма "Русское краткое. Выпуск 4" 2 из 5 Сцена фильма "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" © Предоставлено компанией "Пионер" Фрагмент фильма "Русское краткое. Выпуск 4" 3 из 5 Фрагмент фильма "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" © Предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4" 4 из 5 Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" © Предоставлено компанией "Пионер" Александр Паль в фильме "Русское краткое. Выпуск 4" 5 из 5 Александр Паль в фильме "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" 1 из 5 Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" 2 из 5 Сцена фильма "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" 3 из 5 Фрагмент фильма "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" 4 из 5 Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер" 5 из 5 Александр Паль в фильме "Русское краткое. Выпуск 4" © Предоставлено компанией "Пионер"

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