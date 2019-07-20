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РИА Новости
Культура

Львы, воришки и шведские ужасы — что нового в кино

08:00
750
© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"Кадр из фильма "Искусство обмана"
Кадр из фильма Искусство обмана
© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Компьютерные, но очень реалистичные животные спасают Симбу в новом "Короле Льве". Шведские антропологи сталкиваются с древним злом в глухой деревне в "Солнцестоянии". Эмили Ратаковски виртуозно грабит богачей, а в альманахе "Русское краткое" по-новому показывают российские будни. РИА Новости рассказывает, что идет в кино на этой неделе.

Царь зверей возвращается

Знакомая всем история о львенке по имени Симба вновь царит на широком экране. Теперь это не просто мультфильм (как в 1994 году), а настоящее торжество новых технологий: игровое кино с фотореалистичной компьютерной графикой и визуальными эффектами.
Сюжет по большому счету остался без изменений: в королевской семье в африканской саванне родился львенок Симба. Он боготворит отца, короля Муфасу, и мечтает быть как он. Но враги не дремлют — брат Муфасы Шрам затевает коварный план. Симбе придется пройти через множество испытаний, найти друзей, повзрослеть и вернуть себе то, что принадлежит ему по праву.
Чтобы добиться аутентичности, авторы изучали фотографии и документальные материалы по миграции животных в Африке, отправились в природный парк во Флориде, где установили скрытые камеры и сняли повадки животных — их потом и "оживили" в фильме. Кроме того, в зоопарке германского Магдебурга записали звуки, издаваемые львами, которые также слышны в картине.
© Предоставлено WDSSPR

Симба, Пумба и Тимон в фильме "Король Лев"

Кадр из фильма Король Лев
1 из 4

Симба, Пумба и Тимон в фильме "Король Лев"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Зазу и Симба в фильме "Король Лев"

Кадр из фильма Король Лев
2 из 4

Зазу и Симба в фильме "Король Лев"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Кадр из фильма "Король Лев"

Кадр из фильма Король Лев
3 из 4

Кадр из фильма "Король Лев"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Кадр из фильма "Король Лев"

Кадр из фильма Король Лев
4 из 4

Кадр из фильма "Король Лев"

© Предоставлено WDSSPR
1 из 4

Симба, Пумба и Тимон в фильме "Король Лев"

© Предоставлено WDSSPR
2 из 4

Зазу и Симба в фильме "Король Лев"

© Предоставлено WDSSPR
3 из 4

Кадр из фильма "Король Лев"

© Предоставлено WDSSPR
4 из 4

Кадр из фильма "Король Лев"

© Предоставлено WDSSPR
Режиссер "Короля Льва" — Джон Фавро, снявший две части "Железного человека", а в 2016 году экранизировавший "Книгу джунглей".

"Я хотел продемонстрировать, что мы можем сохранить всю суть оригинала, но при этом сделать его фотореалистичным. <…> Мы имеем дело с архетипами и конфликтами, истоки которых лежат в шекспировском Гамлете или даже еще раньше. Предательство, взросление, смерть и возрождение — циклы жизни — все это лежит в основе всех мировых мифов", — приводят слова Фавро прокатчики.

Музыку писала по-настоящему звездная команда: Элтон Джон, Ханс Циммер, Фарелл Уильямс, Тим Райс и Лебо М. А озвучили героев в оригинале Дональд Гловер, Бейонсе, Чиветель Эджиофор, Сет Роген и другие.

Одна ужасная шведская деревня

© Предоставлено компанией "Вольга"

Кадр из фильма "Солнцестояние"

Кадр из фильма Солнцестояние
1 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
© Предоставлено компанией "Вольга"

Джек Рейнор и Флоренс Пью в фильме "Солнцестояние"

Кадр из фильма Солнцестояние
2 из 4

Джек Рейнор и Флоренс Пью в фильме "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
© Предоставлено компанией "Вольга"

Кадр из фильма "Солнцестояние"

Кадр из фильма Солнцестояние
3 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
© Предоставлено компанией "Вольга"

Сцена из фильма "Солнцестояние"

Кадр из фильма Солнцестояние
4 из 4

Сцена из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
1 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
2 из 4

Джек Рейнор и Флоренс Пью в фильме "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
3 из 4

Кадр из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
4 из 4

Сцена из фильма "Солнцестояние"

© Предоставлено компанией "Вольга"
Мрачный ужастик "Солнцестояние" сначала обманчиво спокоен и светел. Группа молодых антропологов отправляется в далекую деревню в день летнего солнцестояния. Они намерены изучить традиции древнего праздника, но их планы нарушают странные мистические события. В итоге на экране разворачивается настоящий кровавый кошмар.
Нагонять на зрителей ужас взялся Ари Астер, режиссер "Реинкарнации". А главные роли блестяще исполнили Флоренс Пью ("Маленькая барабанщица", "Король Лир"), Джек Рейнор ("Макбет") и другие.

Искусство обманывать

© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"

Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана"

Кадр из фильма Искусство обмана
1 из 3

Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана"

© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"
© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"

Тео Джеймс и Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана"

Кадр из фильма Искусство обмана
2 из 3

Тео Джеймс и Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана"

© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"
© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"

Кадр из фильма "Искусство обмана"

Кадр из фильма Искусство обмана
3 из 3

Кадр из фильма "Искусство обмана"

© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"
1 из 3

Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана"

© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"
2 из 3

Тео Джеймс и Эмили Ратаковски в фильме "Искусство обмана"

© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"
3 из 3

Кадр из фильма "Искусство обмана"

© Предоставлено компанией "MEGOGO Distribution"
Классический сюжет. Приключения пары, специализирующейся на краже дорогостоящих предметов искусства. В вора Ивана перевоплотился британец Тео Джеймс ("Аббатство Даунтон", "Дивергент"), а звезда инстаграма Эмили Ратаковски выступила в несвойственной для себя роли модели с высоким IQ и задатками актрисы по имени Элиз. Из них получается отвязный тандем: пока Элиз выполняет функцию приманки, меняя костюмы, парики, имена и свои истории, Иван ловко заменяет оригинальные произведения искусства на поддельные.
Но авантюрная жизнь надоедает Ивану, и он решает выйти из игры. Вот только это оказывается нелегко. Босс поручает ему еще одно дело, которое очень непросто провернуть.

Кратко по-русски

© Предоставлено компанией "Пионер"

Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

Кадр из фильма Русское краткое. Выпуск 4
1 из 5

Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
© Предоставлено компанией "Пионер"

Сцена фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

Кадр из фильма Русское краткое. Выпуск 4
2 из 5

Сцена фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
© Предоставлено компанией "Пионер"

Фрагмент фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

Кадр из фильма Русское краткое. Выпуск 4
3 из 5

Фрагмент фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
© Предоставлено компанией "Пионер"

Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

Кадр из фильма Русское краткое. Выпуск 4
4 из 5

Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
© Предоставлено компанией "Пионер"

Александр Паль в фильме "Русское краткое. Выпуск 4"

Кадр из фильма Русское краткое. Выпуск 4
5 из 5

Александр Паль в фильме "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
1 из 5

Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
2 из 5

Сцена фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
3 из 5

Фрагмент фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
4 из 5

Кадр из фильма "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
5 из 5

Александр Паль в фильме "Русское краткое. Выпуск 4"

© Предоставлено компанией "Пионер"
Альманах из короткометражных фильмов "Русское краткое. Выпуск 4" с юмором, иронией и вниманием рассказывает о повседневной жизни соотечественников.
В комедии "Добрый день" курьер неожиданно для себя становится свидетелем семейной ссоры. Конфликт поколений в фильме "Африка": быстро взрослеющая девушка пытается жить вместе с эксцентричной вечно молодой матерью.
В "Update/Delete" — один день обычного человека в объективах камер слежения и телефонов. А в сюрреалистичном "Доме на голове Клаузеверца" на голове персонажа начинает расти дом.
В короткометражках снялись Александр Паль, Ольга Хохлова, Василий Кортуков, Мария Лугова и другие.
Кадр из фильма Беглецы
11 июля, 08:00
Кино недели. Шпионы Бессона, мертвецы Джармуша, любовь и мультфильмы
300001
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