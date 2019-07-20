Сейлор Мун, Бэтгерл и бородатый цветок. В Сан-Диего проходит Comic-Con

Гики, фрики, косплееры (те, кто любит переодеваться в персонажей кино, компьютерных игр) и другие чудаки со всего мира сейчас находятся в калифорнийском Сан-Диего (США). Именно здесь проходит ежегодный фестиваль комиксов, аниме, видеоигр и фэнтези. Самые яркие персонажи — в фотоленте Ria.ru.