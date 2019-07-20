Сейлор Мун, Бэтгерл и бородатый цветок. В Сан-Диего проходит Comic-Con

Гостья фестиваля в костюме Принцесса Пеннивайз (главный антагонист романа Стивена Кинга "Оно" и его экранизаций. - Прим. ред.)
Гостья фестиваля в костюме Принцесса Пеннивайз (главный антагонист романа Стивена Кинга "Оно" и его экранизаций. - Прим. ред.)
Участница фестиваля Comic-Con переходит улицу в Сан-Диего. Персонажа, которого она изображает, установить не удалось. Возможно, приемная дочь суперзлодея Таноса - персонаж комиксов Marvel.
Участница фестиваля Comic-Con переходит улицу в Сан-Диего. Персонажа, которого она изображает, установить не удалось. Возможно, приемная дочь суперзлодея Таноса - персонаж комиксов Marvel.
Этот гость Comic-Con нарядился цветком из двухмерной компьютерной игры Plants vs Zombies.
Этот гость Comic-Con нарядился цветком из двухмерной компьютерной игры Plants vs Zombies.
Сейлор Плутон из японского сериала "Сейлор Мун". По сюжету персонаж умеет управлять временем. Лунная призма, дай ей силы!
Сейлор Плутон из японского сериала "Сейлор Мун". По сюжету персонаж умеет управлять временем. Лунная призма, дай ей силы!
По всей видимости, имперский штурмовик первого ордена из фильма "Звездные войны", но, непонятно почему он красный, ведь это цвет охраны императора.
По всей видимости, имперский штурмовик первого ордена из фильма "Звездные войны", но, непонятно почему он красный, ведь это цвет охраны императора.
Кому-то просто захотелось нарядиться медведем. Правда, адекватную обувь к костюму, похоже, найти не удалось.
Кому-то просто захотелось нарядиться медведем. Правда, адекватную обувь к костюму, похоже, найти не удалось.
Косплеер, изображающий мужской вариант суперзлодейки Харли Квинн из вселенной DC.
Косплеер, изображающий мужской вариант суперзлодейки Харли Квинн из вселенной DC.
Участница фестиваля, изображающая эльфийку из романа "Властелин Колец" Дж. Р. Р. Толкина, а также его экранизаций.
Участница фестиваля, изображающая эльфийку из романа "Властелин Колец" Дж. Р. Р. Толкина, а также его экранизаций.
Гость фестиваля в шлеме виртуальной реальности.
Гости в костюмах персонажа Судья Дредд из одноименного фантастического боевика 1995 года, в котором главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне.
Гости в костюмах персонажа Судья Дредд из одноименного фантастического боевика 1995 года, в котором главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне.
Еще один персонаж из одноименного фильма - Дэдпул (киновселенная Marvel. - Прим. ред).
Еще один персонаж из одноименного фильма - Дэдпул (киновселенная Marvel. - Прим. ред).
Персонажей, которых изображают гостьи, узнать не удалось. Но выглядят они, однозначно, стильно!
Персонажей, которых изображают гостьи, узнать не удалось. Но выглядят они, однозначно, стильно!