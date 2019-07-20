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РИА Новости
Культура

Сейлор Мун, Бэтгерл и бородатый цветок. В Сан-Диего проходит Comic-Con

10:01
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Гики, фрики, косплееры (те, кто любит переодеваться в персонажей кино, компьютерных игр) и другие чудаки со всего мира сейчас находятся в калифорнийском Сан-Диего (США). Именно здесь проходит ежегодный фестиваль комиксов, аниме, видеоигр и фэнтези. Самые яркие персонажи — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Гостья фестиваля в костюме Принцесса Пеннивайз (главный антагонист романа Стивена Кинга "Оно" и его экранизаций. - Прим. ред.)

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
1 из 12

Гостья фестиваля в костюме Принцесса Пеннивайз (главный антагонист романа Стивена Кинга "Оно" и его экранизаций. - Прим. ред.)

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© REUTERS / Mike Blake

Участница фестиваля Comic-Con переходит улицу в Сан-Диего. Персонажа, которого она изображает, установить не удалось. Возможно, приемная дочь суперзлодея Таноса - персонаж комиксов Marvel.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
2 из 12

Участница фестиваля Comic-Con переходит улицу в Сан-Диего. Персонажа, которого она изображает, установить не удалось. Возможно, приемная дочь суперзлодея Таноса - персонаж комиксов Marvel.

© REUTERS / Mike Blake
© AFP 2019 / Chris Delmas

Этот гость Comic-Con нарядился цветком из двухмерной компьютерной игры Plants vs Zombies.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
3 из 12

Этот гость Comic-Con нарядился цветком из двухмерной компьютерной игры Plants vs Zombies.

© AFP 2019 / Chris Delmas
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Сейлор Плутон из японского сериала "Сейлор Мун". По сюжету персонаж умеет управлять временем. Лунная призма, дай ей силы!

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
4 из 12

Сейлор Плутон из японского сериала "Сейлор Мун". По сюжету персонаж умеет управлять временем. Лунная призма, дай ей силы!

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© REUTERS / Mike Blake

По всей видимости, имперский штурмовик первого ордена из фильма "Звездные войны", но, непонятно почему он красный, ведь это цвет охраны императора.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
5 из 12

По всей видимости, имперский штурмовик первого ордена из фильма "Звездные войны", но, непонятно почему он красный, ведь это цвет охраны императора.

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mike Blake

Кому-то просто захотелось нарядиться медведем. Правда, адекватную обувь к костюму, похоже, найти не удалось.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
6 из 12

Кому-то просто захотелось нарядиться медведем. Правда, адекватную обувь к костюму, похоже, найти не удалось.

© REUTERS / Mike Blake
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Косплеер, изображающий мужской вариант суперзлодейки Харли Квинн из вселенной DC.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
7 из 12

Косплеер, изображающий мужской вариант суперзлодейки Харли Квинн из вселенной DC.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Участница фестиваля, изображающая эльфийку из романа "Властелин Колец" Дж. Р. Р. Толкина, а также его экранизаций.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
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Участница фестиваля, изображающая эльфийку из романа "Властелин Колец" Дж. Р. Р. Толкина, а также его экранизаций.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AFP 2019 / Getty Images/ Amy Sussman

Гость фестиваля в шлеме виртуальной реальности.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
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Гость фестиваля в шлеме виртуальной реальности.

© AFP 2019 / Getty Images/ Amy Sussman
© AFP 2019 / Getty Images/ Matt Winkelmeyer

Гости в костюмах персонажа Судья Дредд из одноименного фантастического боевика 1995 года, в котором главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
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Гости в костюмах персонажа Судья Дредд из одноименного фантастического боевика 1995 года, в котором главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне.

© AFP 2019 / Getty Images/ Matt Winkelmeyer
© AFP 2019 / Getty Images/ Matt Winkelmeyer

Еще один персонаж из одноименного фильма - Дэдпул (киновселенная Marvel. - Прим. ред).

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
11 из 12

Еще один персонаж из одноименного фильма - Дэдпул (киновселенная Marvel. - Прим. ред).

© AFP 2019 / Getty Images/ Matt Winkelmeyer
© AFP 2019 / Getty Images/ Matt Winkelmeyer

Персонажей, которых изображают гостьи, узнать не удалось. Но выглядят они, однозначно, стильно!

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
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Персонажей, которых изображают гостьи, узнать не удалось. Но выглядят они, однозначно, стильно!

© AFP 2019 / Getty Images/ Matt Winkelmeyer
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КультураКино и сериалыDC ComicsMarvel ComicsСан-ДиегоСША
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