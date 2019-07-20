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РИА Новости

Бартер по-нашему: как CCCР обменял военный флот на газировку Pepsi

08:00
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© РИА Новости / Владимир АкимовПепси-кола - готовая продукция Московского пивобезалкогольного комбината
Пепси-кола - готовая продукция Московского пивобезалкогольного комбината
© РИА Новости / Владимир Акимов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ровно 30 лет назад Советский Союз и компания PepsiCo заключили одну из самых необычных бартерных сделок в истории: производитель безалкогольных напитков получил в свое распоряжение целую флотилию советских военных кораблей. О том, как в конце 1980-х американская корпорация "разоружила" СССР и вошла в десятку крупнейших военно-морских держав мира, — в материале РИА Новости.

В руках у Хрущева

Пепcи-колу придумал в 1898 году американский фармацевт Калеб Брэдхем. Спустя сорок лет, покорив Америку, компания решила присмотреться к СССР. В 1938-м Pepsi Cola Company зарегистрировала право исключительного пользования товарным знаком на территории Советского Союза в Бюро по регистрации товарных знаков Наркомторга СССР. Но дальше дело не пошло — разразилась Вторая мировая, а затем — холодная война.
Попробовать знаменитую западную газировку советским людям удалось лишь через двадцать лет. В конце 1950-х лидеры двух стран — Никита Хрущев и Дуайт Эйзенхауэр — попробовали улучшить советско-американские отношения. Компаниям из США разрешили представить свою продукцию в Москве.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПосетители у экспозиции производителей легковых автомобилей. Американская национальная выставка в Сокольниках. Москва, 25 июля 1959 года
Посетители у экспозиция производителей легковых автомобилей. Американская Национальная Выставка в Сокольниках, Москва, 25 июля 1959 года.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Посетители у экспозиции производителей легковых автомобилей. Американская национальная выставка в Сокольниках. Москва, 25 июля 1959 года
В июле 1959 года на выставке в Сокольниках изумленным советским гражданам показали технологические достижения "вероятного противника" — стиральные машины, камеры Polaroid, телевизоры и другие товары народного потребления. Среди экспонентов была и PepsiCo — глава компании Дональд Кендалл понял, что такой шанс упустить нельзя. Тем более что главный конкурент Сoca Cola, в 1950-х опережавшая PepsiCo по объемам продаж в пять раз, везти свою продукцию в СССР отказалась.
На открытии выставки состоялись знаменитые "кухонные дебаты" между возглавлявшим американскую делегацию вице-президентом Ричардом Никсоном и Никитой Хрущевым.
© Фото : Public domain"Кухонные дебаты" между вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым, состоявшиеся 24 июля 1959 года
Кухонные дебаты между вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущёвым, состоявшихся 24 июля 1959 года
© Фото : Public domain
"Кухонные дебаты" между вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым, состоявшиеся 24 июля 1959 года

Стоя у модели "обычной американской кухни" с холодильником и посудомоечной машиной, лидеры затеяли спор о том, что лучше — капитализм или коммунизм. Улучив подходящий момент, Кендалл разрядил обстановку, угостив советского лидера стаканчиком пепси.

Как рассказывал позже сам бизнесмен, он и представитель внешнеполитического ведомства заранее согласовали план действий. "Я сказал Никсону, что пепси должна оказаться в руках у Хрущева, потому что дома дела у нас идут неважно. И он ответил мне: не волнуйся, я его приведу", — цитирует Кендала The New York Times.
"Это была моя личная инициатива — попытаться открыть для наших напитков совершенно в ту пору закрытый для капиталистов Советский Союз. На меня смотрели как на сумасшедшего", — признавался Кендалл в 2010 году в интервью журналу "Итоги".
© РИА Новости / Дмитрий КозловВизит в СССР главы американской компании PepsiCo Дональда Кендалла (в центре) и подписание им соглашения об открытии цеха по розливу пепси-колы в Новороссийске
Визит в СССР главы американской компании PepsiCo Дональда Кендалла. Подписание соглашения об открытии цеха по розливу напитка Пепси-Колы в городе Новороссийске главой компании PepsiCo Дональдом Кендаллом (в центре)
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Визит в СССР главы американской компании PepsiCo Дональда Кендалла (в центре) и подписание им соглашения об открытии цеха по розливу пепси-колы в Новороссийске
По самым скромным подсчетам, на выставке, которая продолжалась шесть недель, рядовые советские граждане выпили более трех миллионов стаканчиков пепси. Но производство этой газировки в СССР началось только в 1970-х — когда сверхдержавы взяли курс на разрядку напряженности в отношениях.

Русская водка

Первый завод по выпуску пепси-колы в СССР открылся в Новороссийске в 1974 году. Поскольку советский рубль не был конвертируемой валютой, поставки оборудования и концентрата для производства газировки договорились оплачивать по бартеру — знаменитой русской водкой.
© РИА Новости / Н. АрхангельскийПивоваренный завод "Новороссийский". Линия производства пепси-колы
Пивоваренный завод Новороссийский. Линия производства пепси-колы
© РИА Новости / Н. Архангельский
Пивоваренный завод "Новороссийский". Линия производства пепси-колы

PepsiCo стала дистрибьютором водки "Столичная", а на полученную валютную выручку советская сторона закупала концентрат пепси-колы и уже на своей территории разбавляла его водой и разливала в бутылки.

Заводы PepsiCo появились в Москве, Ленинграде, Киеве, Таллине, Ташкенте и других городах. К 1978-му они производили свыше 200 миллионов бутылок пепси в год.
В обмен на концентрат PepsiCo получала от СССР не только водку, но и коньяк, а также шампанское. "Экспансия пепси-колы в Советском Союзе зависит от американских продаж советских алкогольных напитков через PepsiCo", — указывала в 1976 году The New York Times.
© РИА Новости / Ю. АндреевЗдание завода "Пепси-кола"
Здание завода Пепси-кола
© РИА Новости / Ю. Андреев
Здание завода "Пепси-кола"
Американские любители русской водки полностью оправдали надежды Дональда Кендалла. Как следует из справки, подготовленной в 1982 году в ЦК КПСС о работе PepsiCo в СССР, с 1973-го по 1981 год в США отгрузили 1,9 миллиона декалитров "Столичной" на сумму 25 миллионов долларов. Пепси-колы в Советском Союзе за тот же период произвели 32,3 миллиона декалитров. От реализации американской газировки бюджет получил 303,3 миллиона рублей — на 139,3 миллиона больше, чем от продажи водки.

В бой идут корабли

К 1989 году у PepsiCo был уже 21 завод в Советском Союзе. Планировали открыть еще 26, но срок действия торгового соглашения истекал, а американцев одна только водка уже не устраивала.

Накануне развала СССР испытывал большие финансовые трудности, однако решение было найдено. По условиям нового договора, подписанного Михаилом Горбачевым, PepsiCo за поставки сырья и оборудования получила 20 старых военных кораблей: 17 подводных лодок проекта 613, эсминец, крейсер и торпедоносец.

© РИА Новости / Владимир РодионовТанк, стоящий на одной из улиц Москвы во время августовского путча 1991 года
Танк, стоящий на одной из улиц Москвы во время августовского путча 1991 года
© РИА Новости / Владимир Родионов
Танк, стоящий на одной из улиц Москвы во время августовского путча 1991 года
В результате PepsiCo стала обладателем шестого по размеру военно-морского флота в мире. "Мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы", — сказал тогда Кендалл Бренту Скоукрофту, советнику по безопасности экс-президента Джорджа Буша. А The New York Times в 1989 году иронизировала, что "вывоз излишков оружия из СССР — неплохой способ помочь перестройке".
В 1990 году подписали новый десятилетний бартерный контракт "водка в обмен на пепси-колу" — на три миллиарда долларов. Это самая крупная в истории сделка между Советским Союзом и американской частной компанией. PepsiCo даже запустила в СССР еще один бренд — Pizza Hut. Но в 1991 году Советский Союз развалился, а вместе с ним — и "сделка века". На новый, "дикий" рынок хлынули конкуренты, и удержать лидерство PepsiCo не помогли даже лавры первопроходца.
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"кухонные дебаты"Пепси-колаПепсибартерводка "Столичная"Дональд КендаллХолодная война (1946-1991)PepsiCo, Inc.Дуайт ЭйзенхауэрНикита ХрущевРичард НиксонАмерикаМоскваСССРСШАЭкономика
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