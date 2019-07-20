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РИА Новости

Охота на фюрера. Как пытались убить Адольфа Гитлера

08:00
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкАдольф Гитлер на совещании генерального штаба в 1940 году
Адольф Гитлер на совещании генерального штаба в 1940 году
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 75 лет назад, 20 июля 1944-го, заговорщики из германского Сопротивления попытались физически устранить Адольфа Гитлера. Однако это покушение, как и более сорока других, завершилось неудачей. О самых известных попытках уничтожить фюрера — в материале РИА Новости.

Заговор генералов

Антинацистский вооруженный переворот планировали еще в 1938-м. Заговорщики хотели отказаться от агрессивной внешней политики и предотвратить войну, к которой, как они считали, Германия была не готова. Против Гитлера тогда выступали генерал-полковник Людвиг Бек, подавший в отставку с поста начальника штаба Сухопутных войск 18 августа 1938 года в знак несогласия с политикой фюрера, новый начальник штаба Франц Гальдер, будущие генерал-фельдмаршалы Эрвин фон Вицлебен и Вальтер фон Браухич, генералы Эрих Гепнер и Вальтер фон Брокдорф-Алефельд, глава абвера Вильгельм Франц Канарис, подполковник абвера Ханс Остер и другие.
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С началом Второй мировой на жизнь Гитлера не раз покушались, но того словно хранил сам дьявол. Так, 13 марта 1943-го, когда фюрер прилетел в Смоленск, полковник Хеннинг фон Тресков и его адъютант подложили ему в самолет бомбу. Взрывное устройство не сработало. Неделю спустя полковник Рудольф-Кристоф фон Герсдорф хотел подорвать себя вместе с Гитлером на выставке трофейной советской техники в Берлине, однако тот раньше времени покинул площадку, и операцию свернули.
В августе 1943-го к заговорщикам примкнул подполковник граф Клаус фон Штауффенберг, служивший в Северной Африке в войсках Роммеля. В июне 1944-го его назначили начальником штаба армии резерва, и он мог присутствовать на совещаниях в ставке Гитлера "Вольфсшанце" и в резиденции Бергхов. Двадцатого июля 1944-го в "Вольфсшанце" собирались обсудить вопрос о вооружении дивизий ополченцев.
© РИА Новости / Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанкАдольф Гитлер
Адольф Гитлер
© РИА Новости / Фонд РИА Новости
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Адольф Гитлер
Штауффенберг прибыл в ставку с бомбой в портфеле, активировал детонатор, поставил портфель под стол в паре метров от того места, где должен был стоять Гитлер, и покинул помещение. Фюрера спасла случайность: кто-то из присутствовавших передвинул портфель. Взрыв убил четверых офицеров, Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок, был контужен, правую руку временно парализовало. После неудачного покушения на мятежников устроили настоящую охоту. Практически всех участников заговора вычислили и казнили. В современной Германии 20 июля считается днем траура по погибшим участникам антигитлеровского Сопротивления.

Взрыв в пивной

Немецкий антифашист Иоганн Георг Эльзер после прихода нацистов к власти пришел к выводу, что они втянут Германию в большую войну, и поставил перед собой цель убить Гитлера. В августе 1939-го он приехал в Мюнхен. Несколько недель тщательно изучал места, в которых появлялся фюрер.
Для покушения выбрал пивную "Бюргербройкеллер", где Гитлер регулярно выступал с речью перед ветеранами НСДАП в годовщину Пивного путча. Антифашист каждый день заходил в заведение по вечерам и за несколько минут до закрытия прятался в подсобке. Дожидался ночи и вручную, зубилом и молотком выдалбливал углубление в колонне, возле которой для Гитлера должны были установить трибуну. Ближе к утру покидал пивную через черный ход.
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В ночь с 7 на 8 ноября Эльзер установил в колонну бомбу сложной конструкции с двумя часовыми механизмами. Вечером следующего дня в пивной собралось около двух тысяч человек, включая все руководство Мюнхена. Однако покушение провалилось: Гитлер, обычно выступавший с полутора-двухчасовой речью, уложился в один час и покинул зал за семь минут до детонации бомбы. От взрыва погибли восемь человек, 63 были ранены. Эльзера в тот же вечер арестовали на швейцарской границе. Его поместили в лагерь Заксенхаузен, а потом перевели в Дахау. Девятого апреля 1945-го антифашиста расстреляли по личному распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Операция "Фоксли"

Иностранные разведки тоже вынашивали планы по физическому устранению Гитлера. В частности, Управление специальных операций (УСО) Великобритании в 1944-м разработало операцию "Фоксли". В качестве одного из вариантов рассматривали подрыв поезда фюрера "Бранденбург", благо у британских спецслужб был богатый опыт диверсий на железной дороге. Но перемещения Гитлера были слишком непредсказуемы. Обдумывали отравление безвкусным смертельным ядом системы питьевого водоснабжения вагона, в котором должен был находиться фюрер, но отказались от этого замысла из-за сложности реализации.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВыступление Адольфа Гитлера на офицерском собрании
Выступление на офицерском собрание фюрера Адольфа Гитлера
© РИА Новости
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Выступление Адольфа Гитлера на офицерском собрании
В конце концов решили поручить уничтожение рейхсканцлера снайперу. Один немец, служивший ранее в личной охране Гитлера и взятый в плен британцами в Нормандии, рассказал спецслужбам, что фюрер, когда останавливался в резиденции Бергхов, по утрам любил совершать пешую прогулку без охраны вдоль леса. Несколько оперативников, одетые в немецкую форму и свободно говорящие по-немецки, должны были десантироваться с парашютами в окрестностях резиденции, скрытно выдвинуться на дистанцию эффективного поражения цели и застрелить Гитлера во время его утреннего променада.
План представили для окончательного утверждения в ноябре 1944-го, но замначальника немецкого отдела УСО полковник Роналд Торнли настоял на его отмене — по ряду причин. Во-первых, Гитлер не считался хорошим стратегом, к тому же его гибель была невыгодна с военной точки зрения. Во-вторых, убийство могло превратить Гитлера в мученика и поднять боевой дух немецкой армии. Кроме того, поражение Германии в войне на тот момент было лишь вопросом времени.
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