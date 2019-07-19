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РИА Новости

Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую "угрозы"

Вчера, 23:50
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-китайские военно-морские учения
Российско-китайские военно-морские учения
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российско-китайские военно-морские учения. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
"В краткосрочной перспективе это Россия", - ответил Эшли в ходе Аспенского форума на вопрос, кто опаснее для Вашингтона — Москва или Пекин.
По словам главы военной разведки, он согласен с теми, кто считает, что если страну "припереть к стенке", то она может реагировать непредсказуемым образом, и это вполне применимо к Москве.
"Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов (в распоряжении РФ — ред.) представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное", - пояснил Эшли.
Трансляция выступления Эшли велась на сайте форума.
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
25 июня, 08:00
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
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Роберт ЭшлиМинистерство обороны СШАКитайРоссияСШАВ мире
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