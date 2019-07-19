Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую "угрозы"

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

"В краткосрочной перспективе это Россия", - ответил Эшли в ходе Аспенского форума на вопрос, кто опаснее для Вашингтона — Москва или Пекин.

По словам главы военной разведки, он согласен с теми, кто считает, что если страну "припереть к стенке", то она может реагировать непредсказуемым образом, и это вполне применимо к Москве.