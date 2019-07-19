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РИА Новости

Конфликт между Ираном и Западом может перейти в горячую фазу, считают в СФ

Вчера, 23:41
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Конфликт между Ираном и западными странами может перерасти в горячую фазу, необходимо включать политические механизмы, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, также задержан танкер под флагом Либерии. Представитель компании-владельца танкера Stena Impero сообщил, что на борту корабля есть и граждане РФ, однако точное количество россиян уточняется.
"Все это крайне опасно и реально чревато перерастанием конфликта в горячую фазу. Надо срочно включать политические механизмы, дабы избежать силовых действий с любой стороны", - считает Морозов.
Он подчеркнул, что Россия - сторонник политических решений.
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Вчера, 23:17
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