Конфликт между Ираном и Западом может перейти в горячую фазу, считают в СФ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Конфликт между Ираном и западными странами может перерасти в горячую фазу, необходимо включать политические механизмы, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, также задержан танкер под флагом Либерии. Представитель компании-владельца танкера Stena Impero сообщил, что на борту корабля есть и граждане РФ, однако точное количество россиян уточняется.

"Все это крайне опасно и реально чревато перерастанием конфликта в горячую фазу. Надо срочно включать политические механизмы, дабы избежать силовых действий с любой стороны", - считает Морозов.