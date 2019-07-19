Россия может предложить помощь в урегулировании вокруг Ирана, считают в СФ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия может предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг Ирана в связи с задержанием британского танкера, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Информация о задержании Корпусом стражей исламской революции британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, безусловно - очередной эпизод в эскалации напряжённости в этом районе и в отношениях Ирана с Западом", - написал сенатор в Facebook

Он напомнил, что 4 июля военнослужащие Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, ссылаясь, как и сейчас Иран, на нарушения международных правил.

"Понятно, что Британия никогда не признает право других стран поступать с ней так, как она поступает с ними - "а нас-то за что?!". Но от этого, разумеется, никому не легче. В любом случае нужно разобраться, о каких нарушениях идёт речь на этот раз, и что предполагает дальше делать Тегеран", - добавил политик.

По мнению Косачева, есть надежда, что и британцы не будут немедленно реагировать силой, хотя бы потому, что, как сообщается, задержание произошло вполне корректно и никто не пострадал.

"Будем надеяться на благоразумие сторон, но много зависит от того, каковы планы каждой из них. То, что эпизод может быть использован как повод для применения силы, увы, факт. Но выиграет ли от этого тот, кто ее применит - как раз не факт. Поэтому пока будем надеяться на сдержанность и дипломатию", - отметил политик.