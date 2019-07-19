Британия занялась вопросом освобождения захваченных Ираном танкеров

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Мария Табак. Британия работает с Ираном и международными партнерами, пытаясь добиться скорейшего освобождения задержанных танкеров, хотя британских граждан на борту нет, говорится в заявлении главы британского МИД Джереми Ханта.

Хант сообщил, что Иран задержал в Ормузском проливе два корабля, один из которых шел под британским флагом, а другой – под либерийским.

"В экипаж кораблей входят граждане ряда стран, но, насколько мы понимаем, на борту ни одного из кораблей нет британских граждан", - отмечается в заявлении.

Ранее представитель компании-владельца танкера Stena Impero сообщил, что на борту корабля есть и граждане РФ, однако точное количество уточняется.

Хант отметил, что британский посол в Тегеране находится в контакте с иранским министерством иностранных дел, чтобы разрешить ситуацию, и Британия тесно работает с международными партнерами.