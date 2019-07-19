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РИА Новости

Британия обеспокоена захватом Ираном двух танкеров

Вчера, 23:14
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ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Мария Табак. Иран задержал в Ормузском проливе два танкера, один следовал под британским, другой - под либерийским флагом, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы МИД Великобритании Джереми Ханта.
"Я чрезвычайно обеспокоен захватом иранскими властями двух судов в Ормузском проливе. Я в ближайшее время приму участие в заседании чрезвычайного комитета, чтобы обсудить имеющиеся у нас сведения и меры, которые мы можем предпринять для быстрого освобождения двух кораблей, один из которых шел под британским, а другой - под либерийским флагом", - говорится в заявлении Ханта.
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Джереми ХантВеликобританияИранВ мире
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