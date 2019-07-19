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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

"Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала освободить Вышинского

Вчера, 23:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которому суд в Киеве продлил арест до 19 сентября.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" осуждает антиправовое и антидемократическое решение суда. Мы требуем освободить журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи и обеспечить полное соблюдение его гражданских прав", - говорится в заявлении партии.
По мнению представителей политсилы, ситуация со свободой слова на Украине и соблюдением прав журналистов остается критической. "Представителей СМИ продолжают выставлять "врагами государства", содержать в тюрьмах и следственных изоляторах как особо опасных преступников", - говорится в заявлении, размещенном в пятницу на странице партии в Facebook.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Вчера, 19:21
Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России и мире
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияУкраина
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