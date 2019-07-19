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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

Вчера, 23:02
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© Showtime/KomandirПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может стать крёстным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.
Во время интервью с известным кинодеятелем Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери. "В нашей православной традиции отказываться нельзя", - объяснил Путин. Он подчеркнул, что "быть крёстным отцом всегда большая честь".
"В таком случае я попросил бы вас стать крёстным отцом моей дочери", - не растерялся Стоун.
Путин со своей стороны поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли православной.
"Мы сделаем её", - заверил Стоун российского лидера.
"Но надо её спросить", - настоял Путин.
Режиссёр сказал, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, "если только она будет состоять в церкви".
"Конечно. Сколько ей лет?" - поинтересовался президент.
Стоун сообщил, что его дочери 22 года. Он также поинтересовался у президента, какому количеству детей он является крестным.
Путин не стал называть число, но отметил, что их единицы.
Стоп-кадр документального фильма В борьбе за Украину
9 июля, 17:53
Лента мастера. Политолог о новом фильме Оливера СтоунаПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового документального фильма. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, этот фильм заслуживает внимания.
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Религия и мировоззрениеОливер СтоунВладимир ПутинРоссияВ мире
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