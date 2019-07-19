СМИ назвали причину задержания британского танкера в Ормузском проливе

"Причиной, которая стоит за задержанием британского танкера, является то, что он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды и не обращал внимания на предупреждения Ирана", - приводит агентство слова источника.