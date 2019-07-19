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РИА Новости

СМИ назвали причину задержания британского танкера в Ормузском проливе

Вчера, 22:59
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Задержанный в Ормузском проливе британский танкер был остановлен Ираном, потому что загрязнял международные воды и не реагировал на предупреждения, сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный иранский источник.
"Причиной, которая стоит за задержанием британского танкера, является то, что он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды и не обращал внимания на предупреждения Ирана", - приводит агентство слова источника.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что он задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Компания-владелец заявила, что на танкере 23 моряка, связи с ними нет. Судно движется к берегам Ирана, уточнила компания.
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