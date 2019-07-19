ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. НАСА представило логотип новой лунной программы "Артемида", в рамках которой американцы планируют вернуться на Луну к 2024 году.

Логотип исполнен в трех цветах: ярко-голубом, серебряном и красном. Название "Артемида" находится под голубой линией земного шара, над которой расположены две сходящиеся серебристые линии, из-за которых выглядывает серебристая Луна, от Земли к ее естественному спутнику поднимается красный извилистый след ракеты, образующий заглавную букву программы "А".

Как пояснили в НАСА, верхняя точка буквы "А" указывает за пределы лунной орбиты, это свидетельствует, что Луна – не конечная точка для НАСА, а этап на пути к Марсу.

“This is the image of exploration that will carry us as we once again send humans beyond Earth orbit.” – NASA Administrator @JimBridenstine



Learn more about our #Artemis program: https://t.co/b9mE0MlVlh pic.twitter.com/saaSqxp38s — NASA Ames (@NASAAmes) 19 июля 2019 г.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в следующие пять лет. Ранее НАСА планировало сделать это к 2028 году.

Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.