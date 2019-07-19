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РИА Новости

НАСА представило логотип новой лунной программы "Артемида"

Вчера, 22:54
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. НАСА представило логотип новой лунной программы "Артемида", в рамках которой американцы планируют вернуться на Луну к 2024 году.
Логотип исполнен в трех цветах: ярко-голубом, серебряном и красном. Название "Артемида" находится под голубой линией земного шара, над которой расположены две сходящиеся серебристые линии, из-за которых выглядывает серебристая Луна, от Земли к ее естественному спутнику поднимается красный извилистый след ракеты, образующий заглавную букву программы "А".
Как пояснили в НАСА, верхняя точка буквы "А" указывает за пределы лунной орбиты, это свидетельствует, что Луна – не конечная точка для НАСА, а этап на пути к Марсу.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в следующие пять лет. Ранее НАСА планировало сделать это к 2028 году.
Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.
В течение этой недели США масштабно отмечают 50-ю годовщину миссии "Аполлон 11". Новый логотип программы в ходе трансляции на сайте НАСА представил глава ведомства Джим Брайденстайн. Он призвал всех американцев стать "поколением Артемиды".
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