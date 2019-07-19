На задержанном Ираном британском танкере находятся трое россиян

ЛОНДОН/МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

"Всего на борту 23 человека, трое – россияне. Остальные – граждане Латвии, Филиппин и Индии", - сказал он.

Представители Российского профессионального союза моряков уточнили РИА Новости, что компания-судовладелец действительно работает с российскими моряками, однако пока что обращений с танкера не поступало.

В РПСМ добавили, что будут следить за ситуацией.

Корпус стражей исламской революции ранее сообщил о задержании британского танкера из-за нарушения международных норм. Иранские СМИ со ссылкой на источники писали, что корабль загрязнял воду и не реагировал на предупреждения.

Владелец танкера рассказал, что судно идет к берегам Ирана, экипаж не выходит на связь.

"К зарегистрированному в Британии судну Stena Impero приблизились неопознанные небольшие плавсредства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах", — говорится в сообщении Stena Bulk & Northern Marine Management.

Журналист, военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в соцсетях карту, на которой показан маршрут задержанного танкера.

لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی #سپاه و تغییر مسیر نفتکش به سوی سواحل ایران pic.twitter.com/B1bCInQGQM — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) 19 июля 2019 г.

Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, Stena Impero шел из Фуджейры в Эль-Джубайль, последний сигнал с судна сайт зафиксировал более трех часов назад.