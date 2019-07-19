На задержанном Ираном британском танкере находятся трое россиян

ЛОНДОН/МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.
"Всего на борту 23 человека, трое – россияне. Остальные – граждане Латвии, Филиппин и Индии", - сказал он.
Представители Российского профессионального союза моряков уточнили РИА Новости, что компания-судовладелец действительно работает с российскими моряками, однако пока что обращений с танкера не поступало.
В РПСМ добавили, что будут следить за ситуацией.
Корпус стражей исламской революции ранее сообщил о задержании британского танкера из-за нарушения международных норм. Иранские СМИ со ссылкой на источники писали, что корабль загрязнял воду и не реагировал на предупреждения.
Владелец танкера рассказал, что судно идет к берегам Ирана, экипаж не выходит на связь.
"К зарегистрированному в Британии судну Stena Impero приблизились неопознанные небольшие плавсредства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах", — говорится в сообщении Stena Bulk & Northern Marine Management.
Журналист, военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в соцсетях карту, на которой показан маршрут задержанного танкера.
لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی #سپاه و تغییر مسیر نفتکش به سوی سواحل ایران pic.twitter.com/B1bCInQGQM— Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) 19 июля 2019 г.
Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, Stena Impero шел из Фуджейры в Эль-Джубайль, последний сигнал с судна сайт зафиксировал более трех часов назад.
Это не первый подобный инцидент за последнее время. Накануне Тегеран задержал другой танкер. СМИ писали, что он следовал под британским флагом. Судно перевозило контрабандное топливо.