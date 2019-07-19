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РИА Новости

На задержанном Ираном британском танкере находятся трое россиян

Вчера, 22:43
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© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат ВМС Ирана
Фрегат ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
ЛОНДОН/МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.
"Всего на борту 23 человека, трое – россияне. Остальные – граждане Латвии, Филиппин и Индии", - сказал он.
Представители Российского профессионального союза моряков уточнили РИА Новости, что компания-судовладелец действительно работает с российскими моряками, однако пока что обращений с танкера не поступало.
В РПСМ добавили, что будут следить за ситуацией.
Лондон
Вчера, 23:17
Британия занялась вопросом освобождения захваченных Ираном танкеров
Корпус стражей исламской революции ранее сообщил о задержании британского танкера из-за нарушения международных норм. Иранские СМИ со ссылкой на источники писали, что корабль загрязнял воду и не реагировал на предупреждения.
Владелец танкера рассказал, что судно идет к берегам Ирана, экипаж не выходит на связь.
"К зарегистрированному в Британии судну Stena Impero приблизились неопознанные небольшие плавсредства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах", — говорится в сообщении Stena Bulk & Northern Marine Management.
Журналист, военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в соцсетях карту, на которой показан маршрут задержанного танкера.
Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, Stena Impero шел из Фуджейры в Эль-Джубайль, последний сигнал с судна сайт зафиксировал более трех часов назад.
Это не первый подобный инцидент за последнее время. Накануне Тегеран задержал другой танкер. СМИ писали, что он следовал под британским флагом. Судно перевозило контрабандное топливо.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
18 июля, 12:20
Зариф заявил, что Иран не хочет закрывать Ормузский пролив, хотя мог бы
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ВеликобританияРоссияИранВ мире
Популярные комментарии
Сколько волка (Иран) ни корми, а он всё равно в лес смотрит.
19 июля, 23:17
Т. С.
103011367
О, сми работают! Теперь делают Иран плохим перед Россией,
19 июля, 23:16
Common Cynic
5222001735
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