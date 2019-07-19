Путин обеспокоен конфронтацией между США и Ираном

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфронтация США и Ирана вызывает беспокойство, потому что происходит вблизи границ с Россией и может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана.

"Нас это очень беспокоит. Потому что вблизи наших границ это происходит. Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.