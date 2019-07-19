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РИА Новости

Путин обеспокоен конфронтацией между США и Ираном

Вчера, 22:37
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфронтация США и Ирана вызывает беспокойство, потому что происходит вблизи границ с Россией и может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана.
"Нас это очень беспокоит. Потому что вблизи наших границ это происходит. Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
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