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РИА Новости

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

Вчера, 22:25
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась.
"Пока нет. Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием", - ответил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну на вопрос, изменилось ли что-то на Украине после избрания нового президента.
В апреле Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.
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