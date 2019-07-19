Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась.

"Пока нет. Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием", - ответил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну на вопрос, изменилось ли что-то на Украине после избрания нового президента.