Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась.
"Пока нет. Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием", - ответил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну на вопрос, изменилось ли что-то на Украине после избрания нового президента.
В апреле Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.