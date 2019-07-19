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РИА Новости

Путин не в курсе деталей плана Медведчука по Донбассу

Вчера, 22:22
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук говорил ему "что-то о своих планах", касающихся Донбасса, но деталей он не знает.
"Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе", - сказал российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Ранее Путин на встрече с Медведчуком заявил, что полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
18 июля, 16:59
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Виктор МедведчукВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
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