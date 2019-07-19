Путин не в курсе деталей плана Медведчука по Донбассу

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук говорил ему "что-то о своих планах", касающихся Донбасса, но деталей он не знает.

"Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе", - сказал российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.