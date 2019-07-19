Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от "Оппозиционной платформы"

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины за два дня до выборов отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, сообщила пресс-служба ЦИК.

Ранее МВД и СБ Украины призвали отменить регистрацию Торнера. По версии МВД, Торнер "является гражданином республики Молдавия Некрасовым Дмитрием Григорьевичем", который находился в розыске за "побег из мест заключения", а также якобы получил пять поддельных паспортов гражданина Украины и четыре загранпаспорта.

"Комиссия отменила регистрацию кандидата Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля, исключив его из указанного избирательного списка", - цитирует пресс-службу ЦИК агентство УНН