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РИА Новости

Побывавший на Луне американский астронавт разочарован потенциалом США

Вчера, 22:16
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© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterАстронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны
Астронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Астронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Участник первого пилотируемого лунного полета Базз Олдрин заявил президенту США Дональду Трампу, что разочарован нынешними возможностями Штатов по освоению спутника Земли.
"Последние 10-15 лет я слегка разочарован", - сказал Олдрин на встрече с Трампом в Белом доме, посвященной 50-летию первой высадки американских астронавтов на Луне.
Олдрин пояснил, что лунная программа в прошлом отличалась большими достижениями, но в последние десятилетия ситуация проблематичная.
"У США есть космический корабль номер один (во всем мире), и они при этом не могут попасть на лунную орбиту со значительным потенциалом для маневрирования. Для меня это большое разочарование", - сказал Олдрин.
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Трамп обратился к присутствовавшему на встрече директору НАСА Джиму Брандейстайну и попросил это прокомментировать.
"Мы над этим работаем", - заявил Бранденстайн. По его словам, сейчас работа сосредоточена на создании космического корабля "Орион".
Трамп, в свою очередь, призвал Бранденстайна "прислушаться к другой стороне".
"Я знаю, что дело идет уже довольно давно, и мы очень продвинулись, но я хочу выслушать и другую сторону, окей?" - добавил Трамп.
США намерены к 2024 году вновь отправить астронавтов на Луну, а в 2030-х годах осуществить пилотируемый полет к Марсу.
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Базз ОлдринДональд ТрампНАСАСШАРИА Наука
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