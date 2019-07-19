Побывавший на Луне американский астронавт разочарован потенциалом США

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Участник первого пилотируемого лунного полета Базз Олдрин заявил президенту США Дональду Трампу, что разочарован нынешними возможностями Штатов по освоению спутника Земли.

"Последние 10-15 лет я слегка разочарован", - сказал Олдрин на встрече с Трампом в Белом доме, посвященной 50-летию первой высадки американских астронавтов на Луне.

Олдрин пояснил, что лунная программа в прошлом отличалась большими достижениями, но в последние десятилетия ситуация проблематичная.

"У США есть космический корабль номер один (во всем мире), и они при этом не могут попасть на лунную орбиту со значительным потенциалом для маневрирования. Для меня это большое разочарование", - сказал Олдрин.

Трамп обратился к присутствовавшему на встрече директору НАСА Джиму Брандейстайну и попросил это прокомментировать.

"Мы над этим работаем", - заявил Бранденстайн. По его словам, сейчас работа сосредоточена на создании космического корабля "Орион".

Трамп, в свою очередь, призвал Бранденстайна "прислушаться к другой стороне".

"Я знаю, что дело идет уже довольно давно, и мы очень продвинулись, но я хочу выслушать и другую сторону, окей?" - добавил Трамп.