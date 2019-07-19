Представитель РПЦ предостерег художников от "проповедей" и морализаторства

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в пятницу призвал людей искусства "не учить как нужно жить", приведя в пример Льва Толстого и современные православные фестивали.

"Когда художник начинает учить, становясь проповедником, это либо свидетельство кризиса художественного, либо... Вот безусловный гений Лев Толстой и гениальный его роман "Война и мир". И как будто пристегнутый, другим человеком написанный к нему эпилог. На протяжении всего романа автор не пытался говорить как нужно жить, а в эпилоге решил попробовать - и все, из гениального художника превратился в морализатора среднего уровня", - сказал Легойда на встрече с участниками молодежного фестиваля "Добролето" в подмосковном Сергиевом Посаде.

Он отметил, что посетил много творческих православных фестивалей и впечатление от них зачастую печальное. "Такое замечательное все, так все правильно сказано - только смотреть невозможно. Потому что нет даже искры таланта. Или стихи которые нам присылают тоннами, "пусть узнают все вокруг, что Христос наш лучший друг", это же чудовищно!" - продолжил глава отдела.