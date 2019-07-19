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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Представитель РПЦ предостерег художников от "проповедей" и морализаторства

Вчера, 22:14
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© РИА Новости / О. Игнатович / Перейти в фотобанкРусский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год
Русский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год
© РИА Новости / О. Игнатович
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в пятницу призвал людей искусства "не учить как нужно жить", приведя в пример Льва Толстого и современные православные фестивали.
"Когда художник начинает учить, становясь проповедником, это либо свидетельство кризиса художественного, либо... Вот безусловный гений Лев Толстой и гениальный его роман "Война и мир". И как будто пристегнутый, другим человеком написанный к нему эпилог. На протяжении всего романа автор не пытался говорить как нужно жить, а в эпилоге решил попробовать - и все, из гениального художника превратился в морализатора среднего уровня", - сказал Легойда на встрече с участниками молодежного фестиваля "Добролето" в подмосковном Сергиевом Посаде.
Он отметил, что посетил много творческих православных фестивалей и впечатление от них зачастую печальное. "Такое замечательное все, так все правильно сказано - только смотреть невозможно. Потому что нет даже искры таланта. Или стихи которые нам присылают тоннами, "пусть узнают все вокруг, что Христос наш лучший друг", это же чудовищно!" - продолжил глава отдела.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
23 мая 2016, 12:44Религия и мировоззрение
Легойда: мораль в искусстве нельзя подменять морализаторствомМораль в произведении искусства не стоит подменять морализаторством, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
При этом Легойда подчеркнул, что в православной Церкви нет догмата, который заставил бы "любить Достоевского и ненавидеть фильм "Левиафан". "Мы будем несогласны, когда услышим, что Христос это не Бог - а по поводу всего остального можно разговаривать", - заключил он.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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