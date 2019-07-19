Фотография Лободы после концерта напугала поклонников

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Певица Светлана Лобода напугала поклонников, показав травмы после концерта.

Поп-исполнительница выложила в инстаграме фотографии своих ног с крупными гематомами.

"Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", – написала она.

При это певица подчеркнула, что обожает свою работу.

Многие подписчики пришли в ужас от снимков и посоветовали Лободе внимательнее относиться к своему здоровью и чаще отдыхать.

"Не бережете себя!" – прокомментировала liza.pegarkova.

"Больно смотреть", – написала lo_yuliya_lo.