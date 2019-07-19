Боевики за сутки нарушили режим перемирия в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в провинциях Латакия и Хама в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Харуф провинции Латакия и Хуайз провинции Хама", - сказал Бакин.
Руководитель Центра по примирению рассказал, что всего с начала процесса урегулирования в Сирии российские военные провели 2165 гуманитарных акций общим весом 3488,7 тонны. За этот период также были восстановлены более 32 тысяч жилых домов, 876 образовательных и 182 медицинских учреждения, отремонтировано 1072 километров автодорог.