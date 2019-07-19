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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики за сутки нарушили режим перемирия в двух сирийских провинциях

Вчера, 22:05
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела в Дейр-эз-Зоре
Последствия ракетного обстрела в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия ракетного обстрела в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в провинциях Латакия и Хама в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Харуф провинции Латакия и Хуайз провинции Хама", - сказал Бакин.
Руководитель Центра по примирению рассказал, что всего с начала процесса урегулирования в Сирии российские военные провели 2165 гуманитарных акций общим весом 3488,7 тонны. За этот период также были восстановлены более 32 тысяч жилых домов, 876 образовательных и 182 медицинских учреждения, отремонтировано 1072 километров автодорог.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирия
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