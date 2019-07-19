Боевики за сутки нарушили режим перемирия в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в провинциях Латакия и Хама в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он подчеркнул, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Харуф провинции Латакия и Хуайз провинции Хама", - сказал Бакин.