У здания Рады в Киеве задержали мужчину с гранатой

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали у здания Верховной рады жителя Полтавской области, во время проверки была обнаружена граната и запал, сообщило в пятницу столичное управление Нацполиции Украины.

"Во время патрулирования на улице Грушевского работники полиции увидели мужчину, который подозрительно себя вел. Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, опасный предмет изъят и будет направлен на экспертизу. Житель Полтавской области доставлен в территориальное управление полиции, где с ним общаются следователи.