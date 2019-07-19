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РИА Новости

У здания Рады в Киеве задержали мужчину с гранатой

Вчера, 21:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали у здания Верховной рады жителя Полтавской области, во время проверки была обнаружена граната и запал, сообщило в пятницу столичное управление Нацполиции Украины.
"Во время патрулирования на улице Грушевского работники полиции увидели мужчину, который подозрительно себя вел. Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, опасный предмет изъят и будет направлен на экспертизу. Житель Полтавской области доставлен в территориальное управление полиции, где с ним общаются следователи.
"Молодой человек находится в розыске за дезертирство", - говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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