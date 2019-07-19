Захваченный в Ормузском проливе британский танкер направился к Ирану

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Танкер Stena Impero, предположительно захваченный в Ормузском проливе, идет к берегам Ирана, связи с экипажем нет, говорится в сообщении компании Stena Bulk & Northern Marine Management.

"К зарегистрированному в Великобритании судну Stena Impero приблизились неопознанные небольшие плавательные средства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах. Мы в настоящий момент не можем связаться с судном, которое направляется на север, к Ирану", - говорится в пресс-релизе.