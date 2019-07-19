В США прокомментировали захват британского танкера в Ормузском проливе

"Нам известны сообщения о том, что иранские катера захватили британский нефтяной танкер. Это уже второй раз за неделю, когда Великобритания стала объектом эскалации насилия со стороны иранского режима. США будут и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы защитить нашу безопасность и интересы от злонамеренных действий Ирана", - говорится в заявлении официального представитель Совета национальной безопасности США Гаррета Марки.