В США прокомментировали захват британского танкера в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. В Белом доме назвали сообщения о захвате Ираном британского танкера эскалацией насилия со стороны исламской республики.
"Нам известны сообщения о том, что иранские катера захватили британский нефтяной танкер. Это уже второй раз за неделю, когда Великобритания стала объектом эскалации насилия со стороны иранского режима. США будут и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы защитить нашу безопасность и интересы от злонамеренных действий Ирана", - говорится в заявлении официального представитель Совета национальной безопасности США Гаррета Марки.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что он задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, сообщает телеканал Press TV.
Телеканал отмечает, что танкер был задержан из-за нарушения международных норм.