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РИА Новости

В Британии проверяют сообщения о задержании Ираном танкера

Вчера, 21:40
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© AFP 2019 / Leon NealМинистерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании
© AFP 2019 / Leon Neal
ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Мария Табак. Минобороны Британии срочно выясняет ситуацию после получения сообщений о задержании Ираном британского танкера в Ормузском проливе, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Мы срочно ищем дополнительную информацию и оцениваем ситуацию после появления сообщений об инциденте в проливе", - сказал собеседник агентства.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что он задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, сообщает телеканал Press TV.
Телеканал отмечает, что танкер был задержан из-за нарушения международных норм.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
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