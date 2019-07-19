Почти 60 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

ГАЗА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере 58 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

"В 67-ю пятницу "Марша возвращения" в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа пострадали 58 палестинцев, из которых 25 получили ранения боевыми пулями", - заявила Вафаа Яги.

Высший национальный комитет по организации "Марша возвращения" призвал сегодня к активному участию в 67-й пятнице "Марша" под названием "Пятница сжигания сионистского флага" у восточных границ сектора Газа, организованной как протест против недавних подъемов израильского флага в некоторых арабских столицах.

"Пятница сожжения израильского флага" стала ответом на подъем израильского флага в некоторых арабских и исламских столицах и демонстрирует отказ нашего народа от любых форм нормализации с сионистским режимом", - заявил официальный представитель ХАМАС Абделлатиф аль-Кануа.