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РИА Новости

Почти 60 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

Вчера, 21:35
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ГАЗА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере 58 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
"В 67-ю пятницу "Марша возвращения" в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа пострадали 58 палестинцев, из которых 25 получили ранения боевыми пулями", - заявила Вафаа Яги.
Высший национальный комитет по организации "Марша возвращения" призвал сегодня к активному участию в 67-й пятнице "Марша" под названием "Пятница сжигания сионистского флага" у восточных границ сектора Газа, организованной как протест против недавних подъемов израильского флага в некоторых арабских столицах.
Палестинцы
12 июля, 23:00
Более 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
"Пятница сожжения израильского флага" стала ответом на подъем израильского флага в некоторых арабских и исламских столицах и демонстрирует отказ нашего народа от любых форм нормализации с сионистским режимом", - заявил официальный представитель ХАМАС Абделлатиф аль-Кануа.
Более чем годовая череда протестных акций "Великого марша возвращения" проходит с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в стычки с израильтянами.
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