Помпео подтвердил готовность Трампа к переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео в пятницу подтвердил, что президент США Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

"Президент Трамп ясно дал понять, что мы готовы к проведению переговоров без предварительных условий. Иранцы продолжают говорить: "Мы будем говорить только если США сделают что-то", - заявил Помпео на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.