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РИА Новости

Помпео подтвердил готовность Трампа к переговорам с Ираном

Вчера, 21:21
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео в пятницу подтвердил, что президент США Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.
"Президент Трамп ясно дал понять, что мы готовы к проведению переговоров без предварительных условий. Иранцы продолжают говорить: "Мы будем говорить только если США сделают что-то", - заявил Помпео на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.
По его словам, переговоры - это "правильный путь для решения проблем".
Трансляцию пресс-конференции вел телеканал C-SPAN.
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