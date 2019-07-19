Помпео подтвердил готовность Трампа к переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео в пятницу подтвердил, что президент США Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.
"Президент Трамп ясно дал понять, что мы готовы к проведению переговоров без предварительных условий. Иранцы продолжают говорить: "Мы будем говорить только если США сделают что-то", - заявил Помпео на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.
По его словам, переговоры - это "правильный путь для решения проблем".
Трансляцию пресс-конференции вел телеканал C-SPAN.