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РИА Новости
Новости Подмосковья

Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз

Вчера, 21:06
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© РИА Новости / Максим БогодвидЯчейки для отдельного сбора отходов на мусоросортировочном комплексе
Ячейки для отдельного сбора отходов на мусоросортировочном комплексе
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жители подмосковного Ликино-Дулева требуют построить у них комплекс переработки отходов (КПО). Местные власти рассматривают вопрос, однако пока не ясно, появится ли в итоге такой полигон, сообщил телеканал "360".
В 2018 году в Ликино-Дулеве прошел митинг, связанный с закрытием полигона "Заволенье" и открытием КПО в Соболеве. В итоге сформировалась инициативная группа из 14 человек, которые предложили альтернативные участки для возведения КПО в Ликино-Дулеве. В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
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"Принять решение о строительстве КПО мы можем только после геологических изысканий, после проекта, после прохождения государственной экологической экспертизы, утверждения санитарно-защитной зоны и еще целого ряда мероприятий по проверке территории", — рассказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
По его словам, вопрос обсуждают не только региональные органы власти, но и федеральные.
Если местные жители получат положительный ответ, в городе начнется проектирование, а после этого в Ликино-Дулеве построят комплекс. Его возведут по проектам КПО в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах.
Благодаря раздельному сбору в Московской области на полигоны привозят на 800 тысяч тонн отходов меньше, а после строительства КПО захоронение отходов будет нулевым. В настоящее время действуют три подобных полигона, в дальнейшем планируется увеличить их число до 12.
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