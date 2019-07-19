Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жители подмосковного Ликино-Дулева требуют построить у них комплекс переработки отходов (КПО). Местные власти рассматривают вопрос, однако пока не ясно, появится ли в итоге такой полигон, сообщил телеканал Жители подмосковного Ликино-Дулева требуют построить у них комплекс переработки отходов (КПО). Местные власти рассматривают вопрос, однако пока не ясно, появится ли в итоге такой полигон, сообщил телеканал "360"

В 2018 году в Ликино-Дулеве прошел митинг, связанный с закрытием полигона "Заволенье" и открытием КПО в Соболеве. В итоге сформировалась инициативная группа из 14 человек, которые предложили альтернативные участки для возведения КПО в Ликино-Дулеве. В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.

"Принять решение о строительстве КПО мы можем только после геологических изысканий, после проекта, после прохождения государственной экологической экспертизы, утверждения санитарно-защитной зоны и еще целого ряда мероприятий по проверке территории", — рассказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, вопрос обсуждают не только региональные органы власти, но и федеральные.

Если местные жители получат положительный ответ, в городе начнется проектирование, а после этого в Ликино-Дулеве построят комплекс. Его возведут по проектам КПО в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах.