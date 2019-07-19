Производство продукции АПК в Татарстане в первом полугодии выросло на 2%

КАЗАНЬ, 19 июл - РИА Новгости. Агропромышленный комплекс Татарстана в первом полугодии 2019 года произвёл валовой продукции на 93 миллиарда рублей, что на 2% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Ахметова.

"Марат Ахметов сообщил, что за шесть месяцев текущего года в республике произведено валовой продукции сельского хозяйства на 93 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2%", - говорится в сообщении по итогам республиканского совещания, который провёл президент Татарстана Рустам Минниханов.

По информации министра, денежная выручка аграриев за первое полугодие выросла на 13% и достигла 45 миллиардов рублей. Животноводство по итогам первого полугодия, по его словам, почти на 80% формирует финсансово-экономические результаты сельхозпроизводства. Продукция животноводства принесла сельхозформированиям 35 миллиардов рублей: 14 миллиардов рублей – молоко (рост по сравнению с прошлым годом составил 27%), 19 миллиардов – мясо скота и птицы (рост 12%), 2,4 миллиарда – реализация яиц (рост 31%).

Высокие темпы роста денежной выручки в животноводстве достигнуты, по словам Ахметова, за счет системной работы в районах и успешной работы крупных агрохолдингов. Так, лидерами стали Тукаевский район, который реализовал животноводческой продукции на 8,4 миллиарда рублей, Лаишевский и Зеленодольский районы республики – на 2,3 миллиарда рублей каждый.

Ахметов уточнил, что во всех категориях хозяйств Татарстана за полгода произведено 931 тысяча тонн молока, выращено 264 тысячи тонн скота и птицы.