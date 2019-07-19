Грузовик с бойцами "Айдара" подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР

"Подрыв автомобиля с бойцами батальона "Айдар" произошел в четверг, 18 июля, в районе города Константиновка на территории, контролируемой вооруженными формированиями Украины. Два боевика погибли, один ранен и находится в тяжелом состоянии. Важно отметить, что в момент произошедшего все боевики находились в нетрезвом состоянии", — заявил Безсонов РИА Новости.