Дана Борисова отреагировала на истерику украинских националистов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ведущая Дана Борисова прокомментировала телеканалу RT истерику украинских националистов в соцсетях по поводу ее приезда в Киев.
Журналистка назвала реакцию ожидаемой, но подчеркнула, что в реальной жизни не сталкивалась с враждебностью в украинской столице.
"К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей", – рассказала она.
Накануне Борисова выложила в инстаграме фотографии с Майдана и рассказала о предстоящих съемках российского шоу. В ответ многие украинские пользователи возмутились, что ее вообще впустили в страну. Радикалы окрестили пограничников и нынешнюю власть предателями и "малороссами" за то, что они позволили побывавшей в Крыму телеведущей приехать в Киев.