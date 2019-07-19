Дана Борисова отреагировала на истерику украинских националистов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ведущая Дана Борисова Ведущая Дана Борисова прокомментировала телеканалу RT истерику украинских националистов в соцсетях по поводу ее приезда в Киев.

Журналистка назвала реакцию ожидаемой, но подчеркнула, что в реальной жизни не сталкивалась с враждебностью в украинской столице.

"К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей", – рассказала она.