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РИА Новости

Дана Борисова отреагировала на истерику украинских националистов

Вчера, 20:36
22836
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ведущая Дана Борисова прокомментировала телеканалу RT истерику украинских националистов в соцсетях по поводу ее приезда в Киев.
Журналистка назвала реакцию ожидаемой, но подчеркнула, что в реальной жизни не сталкивалась с враждебностью в украинской столице.
"К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей", – рассказала она.
Накануне Борисова выложила в инстаграме фотографии с Майдана и рассказала о предстоящих съемках российского шоу. В ответ многие украинские пользователи возмутились, что ее вообще впустили в страну. Радикалы окрестили пограничников и нынешнюю власть предателями и "малороссами" за то, что они позволили побывавшей в Крыму телеведущей приехать в Киев.
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КиевВ мире
Популярные комментарии
Почему украинцы молчат? Госдеп перестал 30 серебряников платить?))
19 июля, 20:42
ssay122
1240101
Очевидно и предсказуемо. Дана вывалилась из эфира. Надо что то делать чтобы заговорили снова. Как у Ломоносова не получится, так что обычный тролинг и скандальчик прокатят.
19 июля, 21:09
MrFiller
1110102
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