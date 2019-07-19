На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Омской области арестовали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения пытался изнасиловать девушку — оператора автозаправочной станции, сообщает СК в WhatsApp.

По данным следствия, 14 июля водитель "Газели" приехал на автозаправочную станцию в Таврическом районе, где стал требовать заправить его бесплатно, а когда получил отказ, начал приставать к девушке-оператору и пытался ее изнасиловать. Водитель другой машины лопатой спугнул злоумышленника и спас женщину.