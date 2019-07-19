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РИА Новости

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАГНИТОГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.

"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - сказал президент во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Глава государства подчеркнул, что рост цен на моторное топливо находится на уровне ниже показателей инфляции. Путин отметил, что в этом году скачка цен не было, в отличие от прошлого года. Президент также привел оценки экспертов, согласно которым такая динамика обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках.
"И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать". - сказал глава государства. Он добавил, что правительство "опомнилось поздновато", но все же ввело ряд правил, согласно которым правительство компенсирует часть средств, которые компании как бы "недополучили", если бы поставляли на экспорт сырую нефть.
При этом если ситуация на рынке поменяется, изменится и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями, пояснил президент.
По словам Путина, с начала года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8 процента, а за это же время инфляция подросла на 2,5 процента.
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18 июля, 17:49
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
В Казахстане российский бензин в два раза дешевле. Действительно опасно!!!
19 июля, 20:35
Дима Ф
14530405
А я поддерживаю президента, сейчас гораздо безопасней поднимать пенсионный возраст, чем ограничивать цены на бензин.
19 июля, 20:51
Сергей Бумбараш
426608133
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