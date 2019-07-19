Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

МАГНИТОГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.

"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - сказал президент во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Глава государства подчеркнул, что рост цен на моторное топливо находится на уровне ниже показателей инфляции. Путин отметил, что в этом году скачка цен не было, в отличие от прошлого года. Президент также привел оценки экспертов, согласно которым такая динамика обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках.

"И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать". - сказал глава государства. Он добавил, что правительство "опомнилось поздновато", но все же ввело ряд правил, согласно которым правительство компенсирует часть средств, которые компании как бы "недополучили", если бы поставляли на экспорт сырую нефть.

При этом если ситуация на рынке поменяется, изменится и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями, пояснил президент.