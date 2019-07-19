В Башкирии шесть человек получили ожоги из-за хлопка паров бензина

УФА, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, получили ожоги в результате хлопка паров бензина на катере на водохранилище в Башкирии, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Ранее МЧС республики сообщало, что в результате хлопка без последующего горения на катере в Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии пострадали трое детей, они были госпитализированы в 18-ю больницу Уфы. По данным следствия, в инциденте пострадали 6 человек.

"Трое взрослых и трое детей 3, 9 и 17 лет плавали на катере, двигатель которого заглох. При попытке запустить двигатель произошло возгорание паров бензина с последующим хлопком, в результате все шестеро человек получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы", - сообщает башкирский следком.