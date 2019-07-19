Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сбили в Ормузском проливе именно иранский беспилотник.

"Мы его сбили", - сказал Трамп журналистам. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что у США нет сомнений, что беспилотник был иранский.

В четверг Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что США, сообщившие об уничтожении иранского беспилотника, сбили собственный дрон. В министерстве обороны США уверены же, что американские военные в четверг сбили над Ормузским проливом иранский беспилотный аппарат, несмотря на то что Иран отрицает это.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в пятницу опубликовал видео, доказывающее, что корабль ВМС США не сбивал иранский беспилотник в Ормузском проливе, трансляцию видеозаписи вел телеканал Press TV. На видеозаписи изображены кадры якобы со сбитого иранского беспилотника, снимающего корабль ВМС США. Время, указанное в кадре, указывает на то, что беспилотник все еще продолжал съемку после того, как Трамп заявил о том, что дрон был сбит.