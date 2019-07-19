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РИА Новости

Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник

Вчера, 20:20
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сбили в Ормузском проливе именно иранский беспилотник.
"Мы его сбили", - сказал Трамп журналистам. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что у США нет сомнений, что беспилотник был иранский.
В четверг Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что США, сообщившие об уничтожении иранского беспилотника, сбили собственный дрон. В министерстве обороны США уверены же, что американские военные в четверг сбили над Ормузским проливом иранский беспилотный аппарат, несмотря на то что Иран отрицает это.
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Вчера, 04:10
СМИ: США сбили иранский беспилотник с помощью новейшей системы вооружения
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в пятницу опубликовал видео, доказывающее, что корабль ВМС США не сбивал иранский беспилотник в Ормузском проливе, трансляцию видеозаписи вел телеканал Press TV. На видеозаписи изображены кадры якобы со сбитого иранского беспилотника, снимающего корабль ВМС США. Время, указанное в кадре, указывает на то, что беспилотник все еще продолжал съемку после того, как Трамп заявил о том, что дрон был сбит.
Ранее в июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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