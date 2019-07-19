США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты расширили санкционный список по Венесуэле, добавив туда еще четырех граждан, следует из размещенного на сайте минфина сообщения.
Отмечается, что под санкции попадают Бланко Марреро, Франко Куинтеро, Гранко Артеага, а также Гуэрреро Михарес.
Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения. При этому Пенс не уточнил, против кого конкретно направлены новые санкции.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.