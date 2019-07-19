США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты расширили санкционный список по Венесуэле, добавив туда еще четырех граждан, следует из размещенного на сайте минфина сообщения.

Отмечается, что под санкции попадают Бланко Марреро, Франко Куинтеро, Гранко Артеага, а также Гуэрреро Михарес.

Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения. При этому Пенс не уточнил, против кого конкретно направлены новые санкции.