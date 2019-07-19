Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T20:13Z
https://ria.ru/20190719/1556713152.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1036x0_80_0_0_ed6c61e7cd09cac49565e2eaef6c5753.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

Вчера, 20:13
213
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты расширили санкционный список по Венесуэле, добавив туда еще четырех граждан, следует из размещенного на сайте минфина сообщения.
Отмечается, что под санкции попадают Бланко Марреро, Франко Куинтеро, Гранко Артеага, а также Гуэрреро Михарес.
Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения. При этому Пенс не уточнил, против кого конкретно направлены новые санкции.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Каракас
Вчера, 17:50
США ввели новые санкции против чиновников из Венесуэлы
040013
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСША
Рекомендуем
Министерство обороны Великобритании
В Британии проверяют сообщения о задержании Ираном танкера
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео подтвердил готовность Трампа к переговорам с Ираном
Здание Верховной Рады Украины
У здания Рады в Киеве задержали мужчину с гранатой
Лента
новостей
Константин Косачев
Застой в отношениях России и Молдавии остался в прошлом, заявил Косачев
Белый дом в Вашингтоне
В США прокомментировали захват британского танкера в Ормузском проливе
Каракас
США ввели новые санкции против чиновников из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ирану расплатой за "глупости" в отношении США
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
На борту задержанного Ираном британского танкера находятся трое россиян
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года
Президент РФ Владимир Путин
Путин обеспокоен конфронтацией между США и Ираном
Любовь Соболь
Соболь подала жалобу в МГИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД
Захваченный в Ормузском проливе британский танкер направился к Ирану
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
В Киеве началось заседание суда по делу Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
00:25США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов
00:22Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля
00:19СМИ: КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии
Лента новостейМолния