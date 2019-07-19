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РИА Новости

Главе Минэкономразвития разрешили иметь 14 заместителей

Вчера, 20:11
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министру экономического развития РФ разрешили иметь 14 заместителей, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
В настоящее время у министра экономического развития РФ Максима Орешкина 12 заместителей. Такое же число заместителей у министра обороны РФ Сергея Шойгу, у остальных министров замов меньше.
По словам Орешкина, Минэкономразвития вовлечено практически во все сферы развития государства, включая экономику, региональное и социальное развитие, международное сотрудничество, именно этим и объясняется такое большое число заместителей министра экономического развития - 12 (в середине июня у Орешкина появился двенадцатый заместитель, которым стал Михаил Бабич).
"Разрешить Минэкономразвития РФ иметь 14 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - руководителя Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, одного заместителя министра - руководителя Федеральной службы по аккредитации, а также до 36 департаментов в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности министерства", - говорится в документе.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
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Этим же документом вносятся изменения в положение о Федеральной службе по аккредитации, в соответствии с которым глава службы будет иметь статус заместителя министра. Руководителем Росаккредитации в настоящее время является Алексей Херсонцев.
Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова статс-секретарем - заместителем министра экономического развития. Должность заместителя министра - главы Росреестра занимает Виктория Абрамченко. Первого заместителя министра у Орешкина нет.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияПолитика
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