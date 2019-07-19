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РИА Новости

F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57

Вчера, 20:09
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "айфоном" в сравнении с российским Су-57.
Специалист считает F-35 более "цифровым", что делает его уязвимым. По его мнению, американский истребитель по аналогии со смартфоном может оказаться бесполезной игрушкой или грудой дорогого железа без "постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений".
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"Производитель может в любой момент заблокировать программное обеспечение. Возможности Су-57 засекречены, но, думаю, он не до такой степени "цифровой", как F-35", — пишет он в "Известиях".
Фролов также считает, что у американского истребителя много конструктивных недостатков, которых у российского самолета нет. Например, у F-35 бомбы размещены на внешних подвесках, и из-за этого теряется малозаметность.
"F-35 изначально создавался как универсальный самолет для трех видов вооруженных сил — флота, ВВС и корпуса морской пехоты. Это сказалось на специфике его компоновки, которая в итоге стала не самой удачной", – заключил Фролов.
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Су-57F-35Безопасность
Популярные комментарии
Совершенно верно: американцы очень ценят жизнь своего солдата, а потому все оружейные разработки последней четверти века направлены на сокращение потерь до нуля. Как в войне с Югославией, где потери составили ДВОЕ погибших - экипаж разбившегося при взлёте вертолета АН-64 Апач. На всю войну.
19 июля, 23:35
Руслан Тлеуж
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Некоторые воюют снайперскими винтовками с компьютерным прицеливанием, которые позволяют попасть в человека пулей за два километра.
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