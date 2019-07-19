F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военный эксперт Андрей Фролов Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "айфоном" в сравнении с российским Су-57.

Специалист считает F-35 более "цифровым", что делает его уязвимым. По его мнению, американский истребитель по аналогии со смартфоном может оказаться бесполезной игрушкой или грудой дорогого железа без "постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений".

"Производитель может в любой момент заблокировать программное обеспечение. Возможности Су-57 засекречены, но, думаю, он не до такой степени "цифровой", как F-35", — пишет он в "Известиях".

Фролов также считает, что у американского истребителя много конструктивных недостатков, которых у российского самолета нет. Например, у F-35 бомбы размещены на внешних подвесках, и из-за этого теряется малозаметность.