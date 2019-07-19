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РИА Новости

В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП

Вчера, 20:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача представителями ЛНР украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе. 12декабря 2018
Передача представителями ЛНР украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе. 12декабря 2018
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Служба пограничной охраны (СПО) министерства госбезопасности Луганской народной республики готова развернуть новый КПП в районе моста у города Счастье (под контролем Киева), в случае решения о его открытии сотрудники ведомства готовы в кратчайшие сроки начать работу, сообщила журналистам руководитель пресс-службы министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко.
Ранее полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что контактная группа по Украине договорилась о восстановлении моста в районе Станицы Луганской в Донбассе.
"В связи с достигнутой на переговорах в Минске договоренностью о восстановлении моста у Станицы Луганской, проход граждан через линию разграничения может быть частично или полностью прекращен. В свою очередь Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности Луганской народной республики имеет средства и возможности для открытия пункта перехода в районе моста у города Счастье", - заявила Любенко.
Она уточнила, что Служба пограничной охраны готова в кратчайшие сроки оборудовать и начать работу на новом КПП в случае решения о его открытии. Любенко подчеркнула, что основным препятствием для открытия пункта перехода у города Счастье являются "неконтролируемые обстрелы территории ЛНР вооруженными формированиями Украины". Она призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ принять меры для прекращения огня с украинской стороны.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.
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