В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП

Передача представителями ЛНР украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе. 12декабря 2018

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Служба пограничной охраны (СПО) министерства госбезопасности Луганской народной республики готова развернуть новый КПП в районе моста у города Счастье (под контролем Киева), в случае решения о его открытии сотрудники ведомства готовы в кратчайшие сроки начать работу, сообщила журналистам руководитель пресс-службы министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко.

Ранее полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что контактная группа по Украине договорилась о восстановлении моста в районе Станицы Луганской в Донбассе.

"В связи с достигнутой на переговорах в Минске договоренностью о восстановлении моста у Станицы Луганской, проход граждан через линию разграничения может быть частично или полностью прекращен. В свою очередь Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности Луганской народной республики имеет средства и возможности для открытия пункта перехода в районе моста у города Счастье", - заявила Любенко.

Она уточнила, что Служба пограничной охраны готова в кратчайшие сроки оборудовать и начать работу на новом КПП в случае решения о его открытии. Любенко подчеркнула, что основным препятствием для открытия пункта перехода у города Счастье являются "неконтролируемые обстрелы территории ЛНР вооруженными формированиями Украины". Она призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ принять меры для прекращения огня с украинской стороны.