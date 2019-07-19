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РИА Новости

В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года

Вчера, 20:02
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Развод сил и средств на новых участках в Донбассе будет возможен только после завершения первого этапа разведения и полного выхода украинских силовиков с участков у Золотого и Петровского, заявил на брифинге министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.
"За то время, пока мы пытались достичь реализации этого разведения в Станице Луганской, а это два с половиной года, очень много событий произошло на тех участках, которые нам удалось развести еще в октябре 2016 года. Это Золотое в ЛНР и Петровское в ДНР. На этих участках подразделения Украины продвинулись вперед", - сказал Дейнего.
Он уточнил, что позиции ЛНР и украинских силовиков сейчас находятся на расстоянии чуть более 100 метров. По словам Дейнего, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует подобные нарушения рамочного решения украинскими силовиками.
"На сегодня у нас стоит вопрос восстановления разведения, которое уже было достигнуто в октябре 2016 года на тех участках, которые Украина практически заняла… Сейчас нужно восстановить статус-кво, убрать украинские подразделения, украинское вооружение с этих территорий, демонтировать там оборонительные сооружения. Украина должна это все убрать", - заявил Дейнего.
По его словам, только после восстановления исходного состояния, которое было по результатам разведения на этих участках, можно зафиксировать тот факт, что разведение на этих трех участках состоялось, и дальше приступить к обсуждению следующих участков.
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"В этом направлении мы уже работаем, мы готовим предложения, но предложения эти могут рассматриваться только после того, как мы скажем, что да, действительно, первый этап рамочного решения выполнен обеими сторонами в полном объеме и в полном соответствии с обязательствами, принятыми 21 сентября 2016 года", - подчеркнул полпред ЛНР.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине 2 июля подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
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