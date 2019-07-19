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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Китай подписали контракт на поставки топлива для Тяньваньской АЭС

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Анна Раткогло1–4 энергоблоки Тяньваньской АЭС
1–4 энергоблоки Тяньваньской АЭС
© РИА Новости / Анна Раткогло
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия и Китай подписали контракт на поставки ядерного топлива для будущей четвертой очереди (энергоблоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС, которая будет построена в КНР с участием РФ, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".
В пятницу в Нижнем Новгороде прошло 23-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. "Был подписан контракт на поставку топлива для энергоблоков №7 и №8 АЭС "Тяньвань". Таким образом, вся нормативно-правовая база, необходимая для начала реализации этого проекта, сформирована", - говорится в сообщении.
Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков 1 и 2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый - в конце октября 2018 года. Пятый и шестой блоки планируется построить по другому проекту и без участия РФ.
В марте нынешнего года Россия и Китай подписали генеральный контракт на строительство четвертой очереди Тяньваньской АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200. Пуск блока №7 запланирован на 2026 год, блока №8 — на 2027 год.
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