Россия и Китай подписали контракт на поставки топлива для Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия и Китай подписали контракт на поставки ядерного топлива для будущей четвертой очереди (энергоблоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС, которая будет построена в КНР с участием РФ, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

В пятницу в Нижнем Новгороде прошло 23-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. "Был подписан контракт на поставку топлива для энергоблоков №7 и №8 АЭС "Тяньвань". Таким образом, вся нормативно-правовая база, необходимая для начала реализации этого проекта, сформирована", - говорится в сообщении.

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков 1 и 2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый - в конце октября 2018 года. Пятый и шестой блоки планируется построить по другому проекту и без участия РФ.